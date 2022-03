Historisk overskud: Har aldrig været større

Lundbeckfonden kan fremvise et overskud på hele 6,9 milliarder kroner i 2021

Lundbeckfonden har tirsdag præsenteret sit bedste resultat nogensinde, og dermed bugner fondens i forvejen enorme pengetank.

Overskuddet lyder på intet mindre end 6,9 milliarder kroner, skriver Finans.

Det er et overskud, der er særligt imponerende, idet fondens største aktiv, medicinalselskabet Lundbeck, har været igennem en svær periode med en faldende aktiekurs.

'2021 har været et historisk godt år for Lundbeckfonden. Vi forlod 2021 med et resultat, som vi er meget stolte af, og som har krævet en stor indsats fra vores medarbejdere og datterselskaber', udtaler Lone Skole, der er administrerende direktør i Lundbeckfonden ifølge Finans.

Årsagen til det historisk store overskud findes i fondens finansielle investeringsaktiviteter, der har bidraget med mere end 4,6 milliarder kroner.

Det er 3,4 milliarder mere end i 2020.