Hitlers guldur er solgt på auktion for millionbeløb

Adolf Hitlers ur er blevet solgt for 1,1 millioner dollar - svarende til omkring 8 millioner danske kroner - på en auktion arrangeret af det amerikanske Alexander Historical Auctions i Maryland.

Det skriver det britiske medie BBC.

Uret, der er af mærket Huber, har et hagekors og nazidiktatorens initialer indgraveret.

Auktionen af uret har mødt kritik fra jødiske ledere. I et åbent brev kalder 34 jødiske ledere salget for afskyeligt, og de bad om, at uret blev fjernet fra auktionen, der fandt sted 28. og 29. juli.

- Mens det er klart, at man skal lære af historien, og at rigtige nazistiske artefakter hører til på museer eller læreanstalter, så gør de ting, I sælger, klart ikke, skriver rabbiner Menachem Margolin, der er formand for Den Europæiske Jødiske Sammenslutning i brevet ifølge BBC.

Auktionshuset sagde inden auktionen til tysk presse, at dets formål er at bevare historie, og at de fleste solgte genstande ender i private samlinger eller på holocaust-museer.

Hitler fik sandsynligvis uret i fødselsdagsgave i 1933, som er det år, han blev forbundskansler i Tyskland, skriver auktionshuset.

Uret blev ifølge auktionshuset taget som en souvenir, da omkring 30 franske soldater stormede Berghof, som var Hitlers sommerresidens nær den tyske by Berchtesgaden, i maj 1945.

Det var kort efter Hitlers selvmord 30. april 1945.

Det menes, at uret derefter blev solgt og er gået i arv i flere generationer indtil nu, hvor det er blevet solgt på auktion.

På auktionen 28. og 29. juli var også andre genstande med relation til Nazityskland under hammeren.

Blandt andet kunne interesserede erhverve sig en kjole, der tilhørte Eva Braun, som Hitler blev gift med dagen inden sit selvmord, signerede fotografier af topnazister og en gul davidsstjerne, hvor der stod ordet 'Jude', som er tysk for jøde, på.

Under holocaust tvang nazisterne jøder til at bære den gule stjerne.

Det kan ifølge auktionshuset ikke bevises, at Adolf Hitler rent faktisk har båret uret, skriver BBC. En uafhængig specialist oplyser dog, at uret 'med al sandsynlighed' har tilhørt Hitler.

Auktionshuset forventede at sælge uret for mellem to og fire millioner dollar. Med de 1,1 millioner dollar, som det indbragte, nåede det altså ikke helt derop.