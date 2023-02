Høje energiomkostninger spiser en stor del af DSB's overskud

Mens DSB's indtægter faldt en smule, er energiomkostningerne steget 344 millioner kroner i 2022.

Det har været medvirkende til, at resultatet før skat lander på 229 millioner kroner. Det er langt fra overskuddet på 809 millioner året før.

Det viser trafikselskabets årsregnskab torsdag middag.

- DSB har iværksat en række initiativer til at formindske energiforbruget, men på trods af indsatsen er energiomkostningerne 344 millioner kroner højere end i 2021, skriver selskabet.

De samlede indtægter faldt 75 millioner kroner til knap 10,8 milliarder kroner.

Faldet skyldes blandt andet, at DSB's trafikkontraktindtægter er faldet markant, fordi man ikke længere bliver kompenseret for manglende passagerer, som tilfældet var under corona.

Kontrakterne dækkede over faste ruter, som DSB blev betalt af staten for at opretholde.

Annonce:

DSB kan dog glæde sig over, at omsætningen fra passagerer ligger over niveauet fra 2019 - altså før corona. Det er, selv om der var 13 procent færre rejser.

Selskabet hæfter sig særligt ved, at mange rejsende vælger DSB, når de skal over Storebælt.

- DSB har i 2. halvår 2022 haft en markedsandel på over 25 procent af samtlige rejsende over Storebælt. En stor del af forklaringen er, at der er sat langt flere Orange-billetter til salg end tidligere, skriver selskabet videre.

Orange-billetter er et billigere alternativ, som primært henvender sig til de rejsende, som køber en billet i god tid.

Hertil kommer, at stigende energipriser har fået flere rejsende til at vælge toget - særligt på de længere rejser, lyder det videre.

- Kundefremgangen over Storebælt viser, at toget er en stærk og konkurrencedygtig transportform - især på de længere rejser. Det er godt nyt for både miljøet og for DSB, siger selskabet administrerende direktør, Flemming Jensen, i regnskabet.