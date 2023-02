Høje renter giver Jyske Bank milliarder på kistebunden

Et højt renteniveau er med til at give Jyske Bank et resultat efter skat på 3,8 milliarder kroner i 2022.

Det viser bankens årsregnskab tirsdag morgen.

Anders Dam, ordførende direktør i banken, giver da også udtryk for stor tilfredshed med sidste års resultat.

- Året bød på en brat afslutning af perioden med negative renter som konsekvens af kraftigt accelererende inflation, der blev forstærket af krigen i Ukraine. Udviklingen medførte stor uro på de finansielle markeder.

- Året var også præget af den højeste vækst i ud- og indlån i mere end et årti, et godt aktivitetsniveau og fortsat solid kreditkvalitet, siger han i regnskabet.