Højere boligpriser - men krig i Ukraine kan dæmpe stigninger

Efter et halvt år, hvor salgspriserne på villaer og rækkehuse har været stort set ens måned for måned, har priserne taget et mindre hop i februar.

Sammenlignet med januar har salgspriserne på huse været 0,8 procent højere i februar. Det viser tal fra Boligsiden, der er ejet af ejendomsmæglerne.

Selv om stigningen på 0,8 procent kan lyde af lidt, er det den højeste stigning på en måned siden juni sidste år.

Stigningen er endda kommet i hus takket være bidrag fra alle fem regioner. Det vil sige, at hele landet har bidraget til, at de gennemsnitlige priser er steget.

Hos Boligsiden forklarer kommunikationsdirektør Birgit Daetz, at det langtfra er usædvanligt, at huspriserne begynder at stige i en af årets første måneder.

I år er prisstigningen kommet i februar, fordi udbuddet er lavt, og fordi mange vil købe.

- Andre år har den først indfundet sig i marts eller april, siger Birgit Daetz.

- Alt det sker i en periode, hvor stigende renter ellers meget vel kunne have lagt en dæmper på prisudviklingen.

- Men det lave udbud trækker i den anden retning, og derfor har vi endnu ikke set deciderede prisfald, siger hun i en pressemeddelelse.

Det er ikke kun huspriserne, der er steget i februar. Sammenlignet med januar er priserne på ejerlejligheder i februar steget med 0,4 procent.

De højere lejlighedspriser er indtruffet, på trods af at priserne er faldet i tre af landets fem regioner.

For det samlede boligmarked kan den næste tid komme til at lægge en dæmper på priserne. Det skyldes særligt den usikkerhed, der er opstået som følge af Ruslands nylige invasion af Ukraine.

I Nykredit forventer boligøkonom og chefanalytiker Mira Lie Nielsen, at krigen kommer til at påvirke både boligkøbere og boligsælgere.

- Jeg forventer, at vi kommer til at se færre handler, fordi folk er blevet mere usikre, og fordi folk oplever, at der er færre penge i pungen, siger hun med henvisning til de højere energipriser, som rammer forbrugerne.

Ud over krigen i Ukraine og højere energipriser nævner Mira Lie Nielsen også det højere renteniveau som et forhold, der vil betyde færre bolighandler.

De forhold gør tilsammen, at hun ikke længere anser det som urealistisk, at der kommer til at være prisfald på boliger i dele af 2022.