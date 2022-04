Højeste stigning nogensinde: Producentpriserne er skudt i vejret

Dansk erhvervsliv oplever i disse dage de største prisstigninger nogensinde målt, og det kan få store konsekvenser for den almene dansker.

I marts steg producentpriserne således med 35,1 procent i forhold til marts sidste år. Også importpriserne steg med 20,3 procent i forhold til samme måned året forinden.

Det viser netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik, som slår fast, at det er de største årsstigninger, siden man begyndte at måle i 2005.

'Danskerne vil mærke det'

Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, kalder i en kommentar til Ekstra Bladet udviklingen for vanvittig.

- Producentpriserne er eksploderet. Stigningen i priserne er mere end seksdoblet på et år. Det er jo en helt vanvittig udvikling, udtaler cheføkonomen.

- Det er samtidig noget, som de danske forbrugere kommer til at mærke. Med den dyrere drift i de danske virksomheder bliver en del skubbet videre til forbrugerne, og andelen af virksomheder, som vil sætte priserne op, ligger på rekordhøje niveauer, fortsætter han.

Jeppe Juul Borre henviser til, at næsten 70 procent af dagligvarebutikkerne forventer at hæve sine priser de kommende tre måneder.

Ser man på detailhandlen under ét, er det op mod hver anden butik.

- Der er aldrig tidligere registreret så høje andele af virksomheder, der varsler at sætte priserne op. I industrien er det 38 procent og hos servicevirksomhederne 18 procent, og begge steder er det ligeledes markant højere end for et år siden, siger Jeppe Juul Borre.

Øget pres

Stigningen i forbrugerpriserne ramte i marts 5,4 procent, hvilket er den højeste hastighed i forbrugerpriserne siden 1985.

- Det er især drevet af energi og fødevarer, men bredere prisstigninger kan være på vej til danskerne, og det synes dagens tal kun til fulde at bekræfte, siger cheføkonomen.

Ifølge Jeppe Juul Borre er baggrunden for de eksploderende producentpriser højere energipriser, råvarepriser og globale flaskehalse.

Krigen i Ukraine, sanktionerne mod Rusland og nye coronanedlukninger i Kina har kun øget presset.

Ekstra Bladet giver dig her en række tips til, hvordan du bedst kan spare. Der er rigtig mange penge at hente.