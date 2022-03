Højesteret afviser OW Bunkers krav om en milliard

Et krav på over en milliard kroner i sagen om OW Bunker under konkurs er tirsdag blevet afvist af Højesteret.

Kravet fra konkursboet mod en kapitalfond og et revisionsselskab hviler på det samme grundlag som i en anden anlagt retssag, lyder begrundelsen.

Afvisningen gælder et krav på 1014 millioner kroner.

OW Bunker, der havde base i Nørresundby, handlede med brændstof til skibsfarten verden over.

Selskabet gik konkurs i 2014. Det skete blot otte måneder efter en storstilet børsnotering, som var en stor succes.