Hver anden ledig over 50 år oplever at blive valgt fra

Hver anden ledig over 50 år vurderer, at de er blevet valgt fra på grund af alder.

Det viser en evaluering, som fem statsstøttede aktiveringsprojekter for seniorer står bag. Det skriver Politiken.

Evalueringen er baseret på løbende indberetninger, statusrapporter, møder med projektledere og nøglemedarbejdere samt på svar fra halvdelen af de godt 600 ledige seniorer, der har deltager i projekterne.

Når det er halvdelen, der har en oplevelse af, at de bliver valgt fra på grund af deres fødselsdato, betyder det ifølge Politiken, at de ledige over 50 år oplever alderen som den største forhindring, når de forsøger at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Og det kommer ikke bag på Verner Sand Kirk, der er direktør i brancheorganisationen Danske A-kasser, at en høj alder kan føre til frasortering.

- Statistikkerne viser jo klart, at folks alder er helt afgørende for, hvor længe de er ledige. Seniorer har simpelthen en større risiko for at ende i langtidsledighed. Et utroligt spild i en tid, hvor der mangler hænder, siger han til Politiken.

Aske Juul Larsen, der er ph.d. og lektor i aldringsforskning på Københavns Universitet, kalder over for avisen tallene for massive.

Han mener, at evalueringen igen slår fast, at der i jobsøgningsprocessen sker diskrimination på baggrund af alder.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) kalder det for hykleri, at virksomheder klager over at mangle hænder, når jobsøgende over 50 år samtidig oplever at blive fravalgt på grund af alderen.

Han vil i den kommende uge fremsætte et lovforslag, der skal forbyde arbejdsgivere at spørge ind til alder, når de søger ansatte.

De fem aktiveringsprojekter er finansieret af en statslig pulje. Den er oprettet for at hjælpe ledige seniorer i arbejde.