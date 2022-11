I dag runder vi vild milepæl: Her er problemet

Vi bliver flere og flere mennesker i verden.

Tirsdag ventes den samlede befolkning at runde otte milliarder mennesker. Det viser en fremskrivning ifølge FN.

Befolkningen vokser dog ikke ukontrollerbart. Derfor er det ikke et problem i sig selv, at vi bliver flere mennesker på kloden.

Forbrugsfesten blackfFriday skydes snart i gang. Netop vores overfprbrug volder problemer, mener ekspert. Foto: Henry Romero/Ritzau Scanpix

Forbrug er problemet

Det fortæller Ilya Kashnitsky, der er professor i demografi ved Syddansk Universitet.

- Problemet er, hvordan vi mennesker forbruger, og hvordan vi tager os af miljøproblemer, siger han.

Fremskrivningen fra FN forudser, at den demografiske udvikling i de kommende år vil skabe potentiale for stor økonomisk vækst i flere udviklingslande. Det øger behovet for en mere bæredygtig måde at forbruge på.

- Det vil være helt naturligt, at lande i økonomisk vækst på et tidspunkt når samme forbrug, som de udviklede lande har i dag.

- Det er de udviklede landes ansvar at sikre et bæredygtigt forbrug, og de bør hjælpe den befolkning, der i fremtiden får råd til samme forbrugsgoder, med at finde en mere bæredygtig vej, siger Ilya Kashnitsky.

Det er især i lande som Senegal syd for Sahara-ørkenen, at der ventes en befolkningstilvækst. Foto: John Wessels/Ritzau Scanpix

Her bliver vi flere

Det er især lande syd for Sahara-ørkenen, i Latinamerika og Caribien, der de kommende år har potentiale til store vækstspring. Årsagen er, at en stor andel af befolkningen er i den arbejdsdygtige alder.

Lykkes det for landene at udnytte potentialet, vil milliarder af mennesker blive rigere og forbruge mere.

Ifølge Ilya Kashnitsky er demografien allerede begyndt at ændre sig i landene syd for Sahara.

- Dødeligheden er aftagende. Fødselsraten har endnu ikke tilpasset sig den faldende dødelighed, men det vil formentlig ske i løbet af de kommende år, siger han.

Verdens befolkning forventes at vokse til 9,7 milliarder mennesker i 2050. FN forventer dog, at antallet af mennesker på kloden vil stabilisere sig på 10,4 milliarder i år 2080.

Årsagen til, at befolkningstallet ikke vil fortsætte med at stige i fremtiden, er ifølge Ilya Kashnitsky, at folk i takt med at deres levevilkår forbedres, vil få færre børn.