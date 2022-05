Ikea bryder løfte: Fortsætter handel med russisk træ

Ikea meddelte i marts, at de ville stoppe al handel med Rusland og Belarus. Men nu kan Aftonbladet afsløre, at koncernen fortsat handler russisk træ

Ikea er blevet taget med fingrene i fedtefadet.

I marts lød meldingen fra den svenske gigant nemlig, at al samhandel med Rusland og Belarus blev sat på pause.

En beslutning, som ifølge koncernen selv, omfattede, at alle Ikeas varehuse og virksomheder i Rusland og Belarus skulle lukkes. Også leverancer fra underleverandører blev sat på pause, lød det dengang.

Men nu kan svenske Aftonbladet berette, at møbelgiganten i stilhed har fortsat handlen med russisk træ de seneste to måneder, og at det ser ud til at fortsætte.

- Ikke rart

Det svenske medie er i et besiddelse af et brev fra Robert Olsson, der er udviklingschef for indkøb i Ikea, som er sendt til koncernens leverandører.

Her fremgår det, at møbelgigantens indkøb af russisk træ efter planen skal falde med 85 procent i forhold til april sidste år. I brevet, som er fra 25. marts, står der altså ikke noget om et totalstop.

I en e-mail korrespondance mellem indkøbschefer fra Ikea, som Aftonbladet har set, fremgår det, at leverandører i visse tilfælde kan købe lige så meget træ som sidste år, hvis for eksempel mængderne er godkendt af Ikea.

- Det føles mærkeligt og slet ikke rart, at vi støtter Putin ved ikke at afbryde denne handel, siger en unavngiven medarbejder til Aftonbladet.

Har reduceret indkøb

Over for Aftonbladet bekræfter udviklingschef Robert Olsson, at Ikea ikke har indført et totalstop på trods af løftet i marts.

- Vi har reduceret ekstremt meget og reduceret vores afhængighed af Rusland. Det er vores fokus. Men vi har ikke lukket alt på en gang, siger han til det svenske medie.

Han forklarer videre, at nogle leverandører er forsat med at købe russisk træ, mens de leder efter nye forsyningskæder. Samtidig gør den globale mangel på træ heller ikke situation nemmere, lyder det fra udviklingschefen.

