Ikea Danmark fastholder rekordhøj omsætning

Ikea i Danmark har i sit forskudte regnskabsår 2021/22 formået at fastholde sin omsætning i et niveau på højde med rekorden sidste års coronaramte periode 2020/21.

Det fremgår af detailkædens årsregnskab og en pressemeddelelse.

- Det har været et udfordrende år for detailhandlen globalt set, men takket være dygtige og arbejdsomme medarbejdere kan vi i dag præsentere et tilfredsstillende årsresultat. Der skal lyde en stor tak til samtlige medarbejdere for indsatsen, siger Christian Mouroux Pedersen, som er kommunikationschef for Ikea Danmark.

Omsætningen landede næsten ligesom året før på 4941,3 millioner kroner. Året før lød tallet på 4941,9 millioner kroner.

Overskuddet efter skat på 339 millioner kroner blev dog en tand mindre end i 2020/21, hvor resultatet var 348 millioner kroner.

Det var dog nok til at overgå detailkædens egen målsætning på cirka 325 til 335 millioner kroner.

Målet om en omsætningsvækst på en til halvanden procent kom de ikke i mål med.

For 2022/23 skrues ambitionerne op efter et år med nulvækst. Der forventes en omsætningsvækst på cirka seks procent.

Detailkæden har endvidere i 2021 reduceret sit CO2-aftryk i Danmark med 25 procent og sænket fjernvarmeforbruget med seks procent.

Ifølge pressemeddelelsen er det sket via flere initiativer, som omfavner mere bæredygtige produkter og produktion til energibesparende tiltag i varehusene.

Ikeas regnskabsår strækker sig fra 1. september til 31. august.

Den kommende København-butik ved Dybbølsbro forventes at åbne dørene ved udgangen af august.