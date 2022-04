Ikonisk restaurant konkurs

Siden 1907 har Restaurant Kohalen i Aarhus været spisested, men nu er restauranten gået konkurs.

Det skriver Jyllands Posten.

Den ikoniske restaurant tæt ved Aarhus Havn er en frokostrestaurant med fokus på dansk mad med sild, tarteletter og bøfsandwich på menuen.

Faktisk vandt restauranten i 2018 konkurrencen om at lave Danmarks bedste bøfsandwich, hvilket indehaverne har taget ganske alvorligt, fremgår det på restaurantens hjemmeside.

'Vi har vundet Danmarks bedste bøfsandwich 2018, det er vi meget stolte over. Men for at holde den gode kvalitet sælger vi max. 48 bøfsandwich om dagen. Så vi anbefaler at I forudbestiller den når I bestiller bord,' lyder det.

Artiklen fortsætter under billedet.



Rita Laustsen har sammen med sin mand drevet Restaurant Kohalen i mere end 20 år. Under corona-nedlukningen satsede restauranten på take-away. Foto: Marie Ravn

Siden 1998 har restauranten på Jægergårdsgade været drevet af parret Rita og Jes Laustsen, og den præcise årsag til konkursen er uvist. Det er tillige uvist, hvem der har begæret restauranten konkurs.

Da restauranten blev etableret lå den på byens kvægtorv og hed Restaurationen paa Kvægtorvet. Her spiste både dyrlæger, slagtere og landmænd efter to ugentlige markedsdage, skriver restauranten på sin Facebook-side.

Artiklen fortsætter under billedet.



Restaurant Kohalen under en frokostservering i 2008. Foto: Martin Kurt Haglund

Siden 1987 har restauranten officielt heddet Restaurant Kohalen.

Jyllands Posten har forgæves forsøgt at få fat i Rita og Jes Laustsen.