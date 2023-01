Indikator: Inflationen i eurozonen faldt i december

Inflationen i de lande, der har euroen som valuta, ser ud til at være faldet i december. Det viser en indikator, som udsendes af det europæiske statistikkontor, Eurostat.

Hvor inflationen lå på 10,1 procent i november, ventes den at falde til 9,2 procent i december.

Det er anden måned i træk, at inflationen falder. Den toppede i eurozonen i oktober på 10,6 procent. Inflationen er et udtryk for, hvor meget forbrugerpriserne er steget det seneste år.

Det samlede prisbillede domineres dog stadig af særligt energi- og fødevarepriser. Fordi disse ofte har større udsving, ser økonomer nogle gange på prisudviklingen fraregnet energi- og fødevarepriserne.

Det kaldes kerneinflationen. Og her er billedet mere mudret for december. Ifølge Eurostats indikator er kerneinflationen nemlig steget en lille smule fra 5,0 procent til 5,2 procent.

- Det er en rigtig dårlig nyhed, fordi det vidner om, at inflationen har bidt sig fast i økonomien. Derfor skal man være forsigtig med at fejre faldet i inflationen alt for kraftigt, skriver Sydbanks cheføkonom, Søren Kristensen, i en kommentar.

Selv om Danmark ikke benytter euroen, påvirkes dansk økonomi stadig af udviklingen i eurozonen. Derfor er der god grund til at have et øje på udviklingen her, forklarer cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank Jeppe Juul Borre.

- Den høje inflation har desuden allerede udhulet købekraften hos europæerne, og det vil bide på væksten i den europæiske økonomi, skriver han i en skriftlig kommentar.

- Det vil ramme Danmark, hvor den danske eksport til den europæiske økonomi beskæftiger op mod en halv million danske arbejdspladser.

Samtidig kan inflationen også indirekte komme til at påvirke boligejere, der har lån, hvor renten justeres med bestemte intervaller.

- De danske renter er i høj grad påvirket af, hvad der sker hos Den Europæiske Centralbank (ECB). Den høje inflation og de højere renter hos ECB og Nationalbanken smitter i høj grad af på de variabelt forrentede lån, skriver han.

Cheføkonomen peger på, at ECB siden sidste sommer har hævet sin ledende rente fra minus 0,5 til nu 2,0 procent.

Den udvikling i renteniveauet har påvirket de omkring 200.000 danske boligejere, der fra nytår har fået fastsat en ny rente på deres lån.

De oplevede en stigning fra omkring 0,5 procent til 2,9 procent.

- Det svarer for mange boligejere til flere tusinde kroner i ekstra månedlig ydelser på boliglånet, skriver Jeppe Juul Borre.

ECB har allerede varslet flere rentestigninger.