Industriens parter er enige om toårig overenskomst

Søndag er en af de vigtigste overenskomstaftaler faldet på plads. Nemlig aftalen på industriens område, der bliver brugt som rettesnor for en stribe andre store forhandlinger.

Klokken 15.30 vil CO-industri, en sammenslutning af ni fagforeninger, og Dansk Industri præsentere aftalen.

Det vides derfor ikke endnu, hvad parterne er kommet frem til. Alle øjne vil dog være rettet mod, hvad der skal ske med lønnen over de næste to år, som aftalen dækker.

Prisstigninger

Efter et år med buldrende inflation, der får lønningskronerne til at række kortere, har fokus i forhandlingerne særligt været på netop kroner og øre.

- Lønmodtagerne har oplevet et reallønstab og har nogle forventninger om, at det bliver indhentet i den her kommende periode.

- Omvendt kigger arbejdsgiverne nervøst ind i fremtiden, hvor man måske kan forvente en recession eller i hver fald en nedgang, sagde arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedahl fra Aalborg Universitet tidligere søndag til Ritzau.

Der vil også være fokus på, om fagforeningerne har kunnet bruge afskaffelsen af store bededag til at få lidt ekstra i posen.

Gennembrudsforlig

Mens aftalen, der er indgået søndag, dækker over omkring 6000 virksomheder og cirka 230.000 medarbejdere, har den betydning for langt flere.

Overenskomsten for de privatansatte på industriens område er nemlig det, der kaldes et gennembrudsforlig.

Det, der ligger i et gennembrudsforlig, er, at det danner den økonomiske ramme for de resterende overenskomster, som skal forhandles for de privatansatte i løbet af foråret.

Nu skal medlemmerne i de berørte fagforbund og arbejdsgiverne tage stilling til, om de kan stemme for aftalen.