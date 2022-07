Inflationen brager i vejret

Inflation i Danmark brager videre, og nye tal for juni viser, at den danske inflation nu overstiger inflationen i eurozonen. Her lyder inflationen på 8,6 procent, mens den herhjemme er 9,1 procent.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Det er især priserne på brændstof og fødevarer, der trækker inflationen op.

Aldrig før har inflationen været så høj i den tid, det såkaldte EU-harmoniserede forbrugerindeks er blevet opgjort, hvilket er siden 1997, skriver Danmarks Statistik.

Hæver renter

Torsdag eftermiddag hævede Den Europæiske Centralbank (ECB) netop sin ledende rente med 0,50 procentpoint til 0,00 procent som en reaktion mod den høje inflation. Det er første gang siden 2011, at ECB hæver renten.

En højere rente gør det dyrere at låne penge og lægger en dæmper på de økonomiske aktiviteter, og det bliver mere attraktivt at spare op.

Det kan være nødvendigt, hvis man – som nu – har en situation, hvor efterspørgslen er større end udbuddet. hvor forbrugere og virksomheder prøver at købe mere, end der bliver produceret.

Der gik heller ikke længe, før Danmarks Nationalbank som ventet fulgte trop og satte den danske rente op med 0,50 procentpoint til minus 0,10 procent.

- Det er en voldsom høj inflation, der gør ondt på danskernes pengepung. I mange år har forbrugerprisinflationen i Danmark været lav og stabil. Det billede er forandret i løbet af det seneste år, hvor inflationen er banket i vejret. Det er særligt regningerne til fødevarer og energi, der er blevet dyrere for danskerne, siger Kristian Skriver, der er seniorøkonom i Dansk Erhverv.

- I første omgang var det i sær priserne på energi, der steg kraftigt, men nu er prisstigningerne bredt på tværs af kategorier. Der er et enormt stort underliggende prispres, der måned efter måned har sendt inflation højere og højere op.

Formentlig ikke forbi

Og noget tyder på, at den høje inflation ikke er ovre helt endnu.

Til Finans siger økonom Lisette Rosenbeck Christensen fra Arbejdernes Landsbank. at de store prisstigninger, som danskerne mærker i hverdagen, fortsætter endnu:

- Og vi kan formentlig også komme til at se inflation omkring det her høje niveau i de nærmeste måneder. Meldingen fra rigtig mange virksomheder er forsat, at de forventer at hæve priserne over de kommende måneder, og det stiller bredere prisstigninger i vente for os danskere, siger hun til mediet.

Danmark har den tiende laveste inflation blandt de 27 EU-lande, viser opgørelsen fra Danmarks Statistik.