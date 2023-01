Inflationen falder for anden måned i træk

Forbrugerpriserne var i december 8,7 procent højere end for et år siden. Det er dermed anden måned i træk, at inflationen falder.

Det viser tal fra Danmark Statistik tirsdag morgen.

Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank, kalder det en 'vanvittig stor lettelse', at prisstigningerne aftager på ny.

- Danskerne har stået over for den højeste inflation i 40 år, og det har allerede gravet dybt i danskernes pengepunge. Den dalende inflation vækker utvivlsomt lidt glæde og lettelse hos mange danskere, skriver han i en kommentar.

Det er især prisstigninger på energi, som fortsat driver de høje prisstigninger, skriver Danmarks Statistik.

For første gang i mange måneder begyndte prisstigningerne at aftage mellem oktober og november sidste år.

I november blev inflationen opgjort til 8,9 procent på årsbasis. Måneden før var den 10,1 procent.

Dagens inflationsrapport gemmer dog også på en kedelig overraskelse, skriver Allan Sørensen, der er cheføkonom hos Dansk Industri.

- Kerneinflationen stiger. Den kan dog godt reagere med lidt forsinkelse. Vi forventer, at både den overordnede og den underliggende inflation vil aftage, efterhånden som årets skrider frem, lyder det.

Nogle økonomer ser på prisudviklingen fraregnet fødevare- og energipriser for at få en fornemmelse af, hvor bredt prisstigningerne har sat sig. Det kaldes kerneinflation.

- Faldende priser på olie, benzin og råvarer, eksempelvis stål, træ og korn, vil hjælpe med at tøjle inflationen. De store fald i fragtraterne vil samtidig hjælpe med at tage presset af importpriserne, skriver Allan Sørensen.

- Fortsætter priserne på det aktuelle niveau, vil det hurtigt hjælpe med at give betydelige fald i inflation over de kommende måneder, lyder det.