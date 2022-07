Inflationen tager det største hop i 39 år

Det fortsætter med at være dyrere at være forbruger i Danmark.

I juni har forbrugerpriserne ligget 8,2 procent højere end i juni sidste år. Det er den største stigning hen over et år siden februar 1983.

Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

Udviklingen i forbrugerpriserne kendes også som inflationen. Udviklingen viser, hvordan priserne på alt fra mad, energi og tøj udvikler sig.

De seneste måneder er inflationen steget løbende. Og nu stiger inflationen så tæt på det samme som i februar 1983. Her steg priserne 8,7 procent på et år.

Det er særligt prisstigninger på fødevarer, el, brændstof og gas, der er med til at give den høje inflation, som opleves i Danmark i øjeblikket.

Prisstigningerne betyder, at en helt almindelig børnefamilie skal have op imod 35.000 kroner ekstra op ad lommen for at købe det samme som sidste år. Det viser en beregning fra Arbejdernes Landsbank.

- Det gør hamrende ondt i mange danskeres privatøkonomi, når prisstigningerne i den grad trækker veksler på budgetterne.

- Det kommer til at påvirke mange danskeres forbrug, siger Brian Friis Helmer, privatøkonom i Arbejdernes Landsbank, i en skriftlig kommentar.

Der er flere årsager til, at priserne er steget de seneste måneder.

Blandt andet har coronapandemien og dens mange nedlukninger givet store forstyrrelser i verdensøkonomien.

Og senest har Ruslands invasion af Ukraine skubbet yderligere til priserne på eksempelvis energi og fødevarer.

Privatøkonomen fra Arbejdernes Landsbank har en forventning om, at priserne kommer til at skulle stige yderligere, før det vender.

- Vi forventer, at det vil begynde at dampe af henimod slutningen på året.

- Det er ikke sådan, at vi forventer prisfald, men vi forventer, at prisstigningerne vil stige i en mindre takt, end de gør i øjeblikket, siger Brian Friis Helmer.