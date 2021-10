Ingen har nogensinde været rigere

Elon Musk er den rigeste nogensinde med en opgjort formue på over 300 millioner dollars

Elon Musk har nu officielt bevæget sig hen, hvor intet menneske har været før.

Han er ved Bloombergs seneste opgørelse af verdens rigeste personer estimeret til at have en formue på 302 milliarder dollars, svarende til 1.900 milliarder danske kroner.

Det er det højeste beløb, der nogensinde er blevet opgjort hos en enkelt person.

Tesla-ejeren beskrives af Forbes som værende 'den rigeste person i historien'. Og i forhold til de øvrige rigmænd på listen må det siges, at Musk er i en klasse for sig.

Han er med den seneste opgørelse noteret for at have en formue på mere end 100 milliarder dollars mere end Jeff Bezos, der er den næstrigeste.

Hans absurde formue er så stor, at Bill Gates og Mark Zuckerberg ikke ville kunne nå ham til sokkeholderne, om så de lagde deres gigantiske formuer sammen. De er henholdsvis gode for 135 milliarder dollars og 118 milliarder dollars.

Det kan dog også være urimeligt at forvente, at nogen ville kunne følge med i Tesla-elerens tempo. Hans formue er vokset med utrolige 132 milliarder dollars alene i 2021. Teslas aktiekurs er ligeledes eksploderet de seneste to år, hvor der er blevet registreret en stigning på 1600 procent.