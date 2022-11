Ingen 'rød bølge' til republikanerne

Før valgaftenen i USA tirsdag var der lagt op til en ordentlig øretæve i Repræsentanternes Hus til præsident Joe Bidens parti, Det Demokratiske Parti.

Der blev talt om en såkaldt red wave - en rød bølge af republikanske sejre i det amerikanske midtvejsvalg.

For republikanernes partifarve er rød, mens demokraternes er blå.

Onsdag morgen lader øretæverne dog stadig vente på sig, og det ser nærmere ud til et meget smalt flertal til republikanerne i Repræsentanternes Hus.

- Det her er i hvert fald ikke en republikansk bølge. Det er helt sikkert, sagde den republikanske senator Lindsay Graham til NBC News tidligt på aftenen.

Den republikanske guvernør i Florida, Ron DeSantis, står for en af midtvejsvalgets helt store sejre. Han nævnes ofte som en mulig præsidentkandidat i 2024. Foto: Giorgio Viera

- Det ser stadig ud til, at republikanerne vinder Repræsentanternes Hus. Det bliver en mindre sejr end forventet, men stadig en sejr. Skaden er mindre end forventet for demokraterne, udtaler USA-ekspert Anders Agner fra Kongressen.com til Ekstra Bladet.

Den demokratiske John Fetterman vandt opgøret om senator-pladsen i Pennsylvania. Det er en af midtvejsvalgets største demokratiske sejre. Kampen om det amerikanske Senat er stadig meget lige. Foto: Angela Weiss/ Ritzau Scanpix

Bedre aften end forventet for demokrater

Prognoser fra NBC News og The New York Times viser, at republikanerne får et flertal på mellem 1 og 15 pladser.

- Det står klart, at demokrater på tværs af landet i Repræsentanternes Hus har overpræsteret stærk i forhold til forventningerne, siger demokraternes leder i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, onsdag morgen dansk tid ifølge CNN.

Republikanerne forventes stadig at tage et flertal i Repræsentanternes Hus, der er det ene kammer i Kongressen. Det fremgår også af de første kommentarer fra Kevin McCarthy, der leder republikanerene i Repræsentanternes Hus.

- Det står klart, at vi generobrer huset. Når I vågner i morgen, har vi flertal, og Nancy Pelosi er i mindretal, siger McCarthy til bifald fra sine støtter under en valgfest i Californien.

Republikanske vælgere fester i Florida. Foto: Giorgio Viera/ Ritzau Scanpix

Senatet stadig uafklaret

I det andet kammer, Senatet, er det uklart, om demokraterne kan forsvare deres flertal.

En af de altafgørende delstater er Georgia, hvis valgregler gør, at det tætte opgør måske kan fremkalde et ekstra valg, der skal afgøres i december.

- Alt afhænger af resultatet i Georgia, men en del tyder nu på, at demokraterne kan fastholde flertallet i Senatet, vurderer Anders Agner, som er chefredaktør på USA-mediet Kongressen.com.

I Repræsentanternes Hus skulle republikanerne bruge fem pladser mere, end de fik ved valget i 2020.

Onsdag morgen er der stadig tilpas mange valgkredse, der ikke er afgjort, til at vide, om det er lykkedes.

Resultaterne i Repræsentanternes Hus var nok til at udløse frustrationer hos de republikanske politikere i Senatet.

Vælgere stemmer ved midtvejsvalget i delstaten Virginia. Foto: Ryan M. Kelly/Ritzau Scanpix

Valgstedsmålinger gav tidligt på aftenen et blandet billede af, hvad de amerikanske vælgere har prioriteret.

Ifølge en valgstedsmåling fra Edison Research, som den britiske tv-station BBC viderebragte, var inflationen og abort de to emner, der optog flest vælgere.

32 procent svarede inflation, og 27 procent svarede abort.

Valgstedsmålingen afslørede samtidig, at præsident Joe Biden er forholdsvis upopulær.

Det synes dog ikke at kaste helt samme modreaktion af sig som ved tidligere midtvejsvalg med en upopulær præsident.