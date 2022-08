Inkassoskandalen: Danske Bank har slettet gæld for 20 mia. kr.

Det har været dyrt for Danske Bank, at de i årevis har haft ulovlig inddrivelse hos deres inkassokunder

Danske Bank har tidligere afvist at oplyse det samlede beløb, som virksomheden har slettet gæld for, men nu kan TV 2 løfte sløret for, hvad banken reelt set har måttet punge ud med. Og det er ikke småpenge.

Ifølge TV 2 har banken sløjfet gæld for over 20 mia. kroner.

Det viser lækkede dokumenter, som mediet er kommet i besiddelse af.

En kvart million kunder i Danske Banks inkassoafdeling kan se frem til et brev de kommende måneder, hvor de får besked på, at deres gæld er blevet slettet.

155.000 berørte kunder har tidligere fået lukket deres sag, uden at de nødvendigvis har fået besked om det. Onsdag oplyste banken så, at 90.000 inkassokunders gæld skrives ned til nul.

Ifølge Danske Bank kommer onsdagens meddelelse til at betyde øgede nedskrivninger for banken på 650 millioner kroner.

Topchef beklager

De enorme mængder gæld, som banken nu har afskrevet, får dog ikke den store betydning for bankens bundlinje, fordi størstedelen af gælden allerede er blevet nedskrevet over årene.

I en pressemeddelelse tidligere onsdag lagde adm. direktør Carsten Egeriis sig fladt ned.

- De historiske fejl, vi har opdaget i vores inkassosystemer, afspejler på ingen måde den bank, vi ønsker at være, og vi beklager dybt disse fejl og konsekvenserne for de berørte kunder.

- I de seneste år har vi arbejdet hårdt på at løse fejlene i vores systemer og skabe klarhed for vores kunder og banken, men antallet af problemstillinger er steget løbende.

- Vi har derfor besluttet at implementere en hurtigere løsning, der er baseret på, at gælden sættes til nul kroner, og at der anvendes en statistisk model til at kompensere de berørte kunder for potentiel overopkrævning, sagde Carsten Egeriis i pressemeddelelsen.

Guldkalv

Det har været en guldrandet forretning for banken at plukke kunderne. Hvad banken præcist har tjent på sin ulovlige inkassoforetning er uvist.

Ifølge TV 2 har en whistleblower dog i en lækket advokatrapport anslået, at banken har kradset 11 milliarder kroner ind i i det fejlbehæftede system fra 2004 til 2008.

Et notat fra august 2019 bekræfter, at Danske Bank modtog et milliardbeløb fra inkassokunderne.