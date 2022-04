Investerings-ekspertens bud: Det sker der nu

Det har vist sig at blive et noget mere tumultarisk år for aktiemarkedet, end eksperterne spåede ved udgangen af 2021.

Men hvordan kommer de næste otte måneder til at se ud? Investeringsekspert og chefstrateg i PFA Tine Choi Danielsen giver sit bud her.

- Der er krig i Europa, og jeg tror ikke, at nogen af os havde forventet den her udvikling, da vi kiggede ind i det kommende år, siger Tine Choi Danielsen.

- Der har vi nok alle måttet gå ud og korrigere - og gør det stadig, fordi krigen udvikler sig hele tiden, fortsætter hun.

Putins træk

Omkring årsskiftet var forventningen fra flere - herunder Tine Choi Danielsen - at 2022 ville byde på en gevinst på mellem fem og ti procent på aktiemarkedet.

Hun understreger, at det er blevet 'virkelig svært' at sige noget om markedets udvikling den kommende tid, fordi det eksempelvis er umuligt at forudse Vladimir Putins næste træk.

- Vi er et ret uforudsigeligt sted lige nu. Hvis Putin for eksempel går ind og anvender kemiske våben eller bruger atomvåben, er jeg da ikke i tvivl om, at aktiemarkedet tager et stort dyk. Ligesom at det også har indflydelse på markedet, hvis han vælger at lukke for energiforsyningen, forklarer hun.

- Men de scenarier kan vi jo ikke investere efter. Vores hovedscenarie er, at krigen fortsætter som nu. Og så er jeg faktisk lidt fortrøstningsfuld og tror godt på, at markedet kan indhente det tabte for året.

Tine Choi Danielsen tror således, at markedet vil ramme et positivt afkast på mellem nul og to procent. Den fortrøstningsfulde indstilling skyldes, at økonomierne har stået stærkt i kølvandet på corona-genåbningerne.

- Indtil videre ligger vi stadig i minus i år, men jeg har bidt mærke i, at vi, siden krigens start, har indhentet det tabte. Og det viser den her underliggende styrke, der er i økonomierne efter corona, hvor vi har sparet mange penge op og har lyst til at gå ud og bruge dem, siger hun.

- Vi skal derhen, hvor det begynder at se sort ud for virksomhedernes indtjeningsmuligheder, før vi for alvor får en negativ udvikling på aktiemarkedet.

Investeringsekspert og chefstrateg i PFA Tine Choi Danielsen. Foto: Jakob Melgaard Knudsen

Tårnhøj inflation

Men inflationen presser selvfølgelig økonomien, fastslår eksperten:

- Lige nu kommer virksomhederne rundt om de øgede omkostninger ved at hæve priserne. Men hvis priserne på et tidspunkt bliver så høje, at vi som forbrugere enten begynder at forbruge mindre eller beder om mere i løn, så vil virksomhederne kunne mærke det.

- Og hvis vi beder om lønstigninger og får dem, kan opsvinget køre længe - indtil det hele brænder sammen, eller centralbankerne strammer så meget, at korthuset falder sammen.

Ifølge Tine Choi Danielsen skal man især holde øje med arbejdsmarkedet, hvis man vil lure, hvilken retning aktiemarkedet er på vej i.

- Det er først, når ledigheden begynder at stige, at vi forbrugere typisk begynder at frygte fremtiden og blive mere varsomme med at bruge penge. Det er tegn på, at en recession kan være på vej, siger hun.

- Hvordan skal man forholde sig, hvis man overvejer at sælge ud af sine aktier på grund af uroen?

- Det skal man ikke gøre, for man har forhåbentlig en lang tidshorisont. Siden krigen startede, er danske aktier steget omkring ti procent, og amerikanske aktier er steget omkring otte procent.

- Solgte man ud på grund af invasionen i Ukraine, ville man altså have mistet en del på det. Så hold dig til din investeringsstrategi og sørg for at have en god spredning, konkluderer Tine Choi Danielsen.

