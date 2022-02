Iskæde konkurs

Københavnerne kan ikke længere se frem til at hente deres veganske is i Nicecreams fire butikker.

Kæden er nenlig gået konkurs, skriver Børsen.dk.

Virksomheden har selv angivet sin konkursbegæring, fortæller selskabets bestyrelsesformand, Rasmus Aaen Madsen, som ejer Nicecream sammen med fire andre.

Aldrig tjent penge

Selvom iskæden har haft vækst, siden de startede i 2015, har de har aldrig tjent penge, fortæller medejer Rasmus Aaen Madsen. Ud over at sælge is i københavnske butikker har de også været i supermarkederne og på festivalerne.

Ifølge Rasmus Aaen Madsen skyldes konkursen en kombination af, at Nicecream har fået flere konkurrenter, at satsningen på supermarkeder har været for dyr og coronapandemien.

Skat taber penge

Selskabet havde en gæld på 4 mio. kr. i 2020, og det er Skat, som kommer til at bøde for det veganske iseventyr.

- De, der taber penge, er Skat, fordi vi har momslån, og Vækstfonden, som har lånt os penge, og som i øvrigt har været fantastiske i at prøve at holde hånden under os ved at udsætte afdrag og så videre, siger Rasmus Aaen Madsen til Børsen.

Der skal nu findes en køber til Nicecreams aktiver. Der er fokus på at lave et samlet salg, så man både køber brandet og de fire butikker.

Blandt de mulige interesserede købere er Rasmus Aaen Madsen og et udpluk af de hidtidige ejere, siger Rasmus Aaen Madsen selv.