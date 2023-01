Iskolde rentegribbe: Scorer kassen på krisen

Det er dyrere at være dansker, end det har været i meget lang tid.

Mens krisen har ramt danskerne ekstremt hårdt, tjener bankerne - anført af deres direktører - kassen på danskernes formuer og de høje renter.

Flere banker tilbyder stort set intet i rente til deres kunder, mens de selvsamme kunder skal betale enormt høje renter for at låne.

Bankerne øger indtjeningen

Det afslører data for den såkaldte 'rentemarginal', der viser, at bankerne tager en væsentligt højere rente for at låne penge ud, end de selv betaler for at låne de samme penge af mig og dig.

Her kan du se udviklingen af rentemarginalen siden 2004:

Det er med til at maksimere bankernes gevinst, lyder det fra den uafhængige topøkonom Andreas Steno, der har en fortid som global chefstrateg i Nordea.

- Hvis bankerne ikke hæver indlånsrenten, så har de helt klart udnyttet vinduet til at øge deres pris, siger Andreas Steno.

Han mener, at danskerne bør være kritiske over for bankerne, når rentemarginalen er så høj

- En banks pris er jo ikke givet. Den kan man forhandle. Man skal stille kritisk spørgsmålstegn ved det her. Hvorfor skal I have mere nu?, spørger han retorisk.

At bankerne har maksimeret fortjenesten ses også udadtil, idet den ene bank efter den anden har opjusteret forventningerne til årets resultat.

For nyligt opjusterede Sydbank for anden gang på én måned forventningerne, der nu lyder på et resultat efter skat på 1,85 til 1,9 milliarder kroner.

Banken skriver, at der i fjerde kvartal har været en 'betydelig' stigning i basisindtjeningen på grund af 'stigende renter og høj aktivitet'.

Tendensen bekræftes, hvis man kigger på flere af de danske bankaktier. Eksempelvis er Danske Bank-aktien oppe med knap 20 procent det seneste år, mens Jyske Bank-aktien er oppe med over 30 procent i samme periode.

Onsdag opjusterede Jyske Bank også forventninger til 2022 med et trecifret millionbeløb. Banken forventer nu et resultat efter skat på 3,8 milliarder kroner. Ifølge banken er opjusteringen blandt andet drevet af 'stigende renter' og 'gunstige finansielle markeder'.

Direktører bliver forgyldt

Jyske Bank er en af de banker, der har haft kraftigt vind i sejlene i 2022, og de er fuldt ud klar over, at danskerne er pressede. Det understreger bankens direktør, Anders Dam, i en delårsrapport for året. Her siger han blandt andet, at banken 'har fokus på at hjælpe kunderne gennem de usikre tider'.

Kigger vi på de nøgne tal, er det dog svært at se, hvordan direktøren hjælper andre end sig selv og sin virksomhed.

Mens kunderne betaler tårnhøje renter og bliver tilbudt det modsatte for deres formuer, kan direktøren se sin egen formue vokse og vokse.

Anders Dams årsløn lyder på 10 millioner kroner. Han ejede i begyndelsen af 2022 31.844 Jyske Bank-aktier, og med bankens massive fremgang og en værdistigning af aktierne på mere end 30 procent svarer det til en yderligere gevinst på mere end 3,5 millioner kroner.

Hertil kommer, at han i løbet af 2022 har købt Jyske Bank-aktier for 1,1 millioner kroner. De er købt ad 11 omgange og har indbragt ham en yderligere gevinst på 267.328 kroner.

Danske Banks topchef Carsten Egeriis er desuden højdespringer, når det kommer til lønning af bankdirektører. Han tiltrådte som bankens administrerende direktør 19. april 2021 og modtog samme år en løn på 13,2 millioner kroner. Han fik knap tre millioner i aktieløn og bonus, og hans lønpakke svarer til en samlet årsløn på 19 millioner kroner.