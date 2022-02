It-selskab hacket: Kundedata kan være kompromitteret

Den danske it-virksomhed Support IT blev i weekenden udsat for et cyberangreb.

Det står nu hugget i granit, siger virksomheden direktør Peter Hansen.

'Support IT Network har i weekenden været udsat for et cyberangreb på vores datacenter. Det står nu klart. Vi valgte tidligt at lukke it-miljøerne ned for at få et overblik over situationen og begrænse eventuel skade. Det betyder, at flere af både vores kunders og vores egne systemer har været eller fortsat er påvirket af dette,' siger Peter Hansen i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

I samme svar oplyser direktøren, at Datatilsynet blev informeret i går, mandag.

'Vi har desuden informeret Datatilsynet den 7. februar, idet vi desværre ikke kan udelukke, at personlige oplysninger om Support IT, vores kunder og deres slutkunder er kompromitteret,' siger han.

Og slutkunderne er altså helt almindelige danskere. Blandt Support IT Networks kunder er nemlig en række danske ejendomsmæglerkæder.

- Frustrerende

Det gælder i hvert fald Nybolig, Estate og RealMæglerne, hvis hjemmesider alle har været lukket i løbet af weekenden som følge af angrebet.

De to førstnævntes hjemmesider er igen oppe at køre, mens RealMæglernes tekniske opbygning gør, at det endnu ikke er lykkedes at få systemet helt op at køre endnu.

- Det er da frustrerende, siger Mikkel Milsgaard, der er kommunikationschef for RealMæglerne, om angrebet.

- Vi forventer at være oppe og køre igen senest i morgen aften og for nuværende ser det ikke ud til, at det er gået ud over vores kundedata, siger han videre.

Direktøren for Support IT, Peter Hansen, ønsker derudover ikke at oplyse, hvilke andre kunder virksomheden har.

'For nuværende kan vi af hensyn til vores egen undersøgelse af cyberangrebet ikke komme med yderligere detaljer,' lyder svaret.