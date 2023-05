Italien indleder krisemøder om eksploderende pastapriser

Spaghetti aglio e olio, ravioli, cacio e pepe.

Italienerne må i disse tider kigge måbende efter de voldsomt stigende priser på pasta, når de handler ind til nogle af deres ikoniske, traditionelle retter.

Derfor indledte den italienske regering torsdag krisemøder for at finde ud af, hvordan man kan sætte priserne ned.

Det skriver mediet CNN.

Det skete, efter at priserne på pasta ifølge CNN i marts steg med 17,5 procent sammenlignet med den samme måned året før.

Det er over dobbelt så meget som inflationen, der lød på 8,1 procent.

Landets minister for økonomisk udvikling, Adolfo Urso, har fået til ansvar at lede en kommission for at undersøge problematikken.

En talsperson for Urso sagde onsdag i en udtalelse, at mange producenter allerede har forsikret om, at prisstigningerne kun var midlertidige.

Faktisk skyldtes prisstigningerne ifølge dem blot frasalget af produkter, der blev produceret, da råmaterialerne var dyrere end nu.

- Om få uger vil priserne blive sænket, i takt med at produktionsomkostningerne er blevet betragteligt reduceret, sagde talspersonen ifølge CNN.

Den gennemsnitlige italiener spiser ifølge forbrugerrettighedsorganisationen Assoutenti årligt omkring 23 kilo pasta, skriver CNN.

Det svarer til lidt over 60 gram hver eneste dag.

- Pasta er en af de retter, som italienerne elsker allermest, har formanden for Assoutenti, Furio Truzzi, ifølge CNN udtalt.

Men som så mange andre steder udløste Ruslands invasion af Ukraine prisstigninger i Italien, der dog her viste sig særligt at gå ud over pasta.

Coldiretti, Italiens største landbrugsorganisation, siger, at de højere priser dog ikke tilsvarende har ført til større indtægter for landmænd.

Samtidig er prisen på durumhvede, en typisk ingrediens i pasta, nemlig faldet med 30 procent siden maj 2022.