Japansk by er plaget af angreb fra voldelige aber

Den japanske by Yamaguchi er de seneste uger blevet ramt af en lang række angreb, som voldelige makakaber tilsyneladende står bag.

42 personer er kommet til skade i angrebene, som nu har fået de lokale myndigheder til at bruge bedøvelsespistoler mod aberne.

Makakaber er vidt udbredte i Asien og findes mange steder i Japan.

I nogle områder betragtes de som en stor plage, fordi de blandt andet kan finde på at spise afgrøder eller invadere folks hjem.

Det er dog usædvanligt, at de står bag angreb, som det på det seneste har været tilfældet. Flere børn og voksne har fået rifter eller bidemærker.

- Hele Yamaguchi er omringet af bjerge, så det er ikke usædvanligt at se aber. Men det er sjældent, at der er så mange angreb på så kort tid, siger en embedskvinde fra byens landbrugsministerium.

De angrebne personer er hidtil sluppet med relativt milde skader.

Alligevel er myndighederne begyndt at bedøve aberne, efter at det ikke er lykkedes at fange dem med opsatte fælder i byen.

Det vides ikke, hvor mange aber der står bag angrebene. Det kan derfor heller ikke udelukkes, at der blot er tale om én voldelig abe.

Embedsfolk fra byen og det lokale politi har patruljeret i byen siden 8. juli, hvor de første angreb fandt sted. Ingen aber er dog blevet fanget.

I Japan har abeangrebene trukket overskrifter i flere aviser.

Avisen Mainchi Shimbun har blandt andet talt med en far fra Yamaguchi.

- Jeg hørte gråd fra stueetagen, så jeg skyndte mig ned. Der så jeg en abe stå bøjet over mit barn, siger han til avisen.