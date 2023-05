Ved du noget? Kontakt journalisterne direkte her.

- Jeg har aldrig været ude for noget lignende.

Ordene kommer fra Per Monberg, direktør i Hørebil, som udspringer af resterne fra den virksomhed, som Ekstra Bladets læsere kender som Sinitone. Et selskab med en forretningsmodel, der gik ud på at køre ud til kunderne, give dem en høretest og derefter et høreapparat. Men hvor ejerne i stedet kørte selskabet i sænk.

I slutningen af sidste år gik selskabet således konkurs med et brag, og siden er skeletterne væltet ud af skabet, og de nye ejere, der overtog kundemassen, bilerne og det oprindelige koncept, har siden knoklet for at genetablere virksomheden, det gode ry, rygte og sikre arbejdspladsen for selskabets medarbejdere.

Tabt tillid

- Det er gået ret godt, trods denne besynderlige historie. Vi har lidt under historikken. Jeg har skullet forklare mig over for leverandører og tidligere leverandører, der stort set alle har penge til gode i det gamle selskab. Det har selvfølgelig været enormt irriterende og dybt frustrerende. Især fordi de nye ejer er sådan nogle bundsolide jyder, siger Per Monberg, direktør, Hørebil.

Han er som erfaren direktør sat ind for at rydde op, få styr på virksomheden og sikre dens arbejdspladser. Og han er da heller ikke i tvivl om, at grundkonceptet holder:

- Det er en smaddergod ydelse, som flere og flere også af producenterne begynder at bruge - udkørende høreservice, hvor audiologer kører ud, tager målinger hos kunderne og udstyrer dem med høreapparat. Det er super populært hos mange. Ældre især. Det er en rigtig god ting - plus der er jo ret gode tilskud til det i Danmark, siger han.

Tiltuskede sig tilskud

- Når det så er sagt, har vi jo også oplevet, at vi har skullet genvinde en stor del af den tillid, som med rette, var gået tabt hos både hos regioner og kommuner. For der har jo været personer, som har fået udbetalt offentlig støtte, uden at de hverken har fået det ene eller andet, men hvor støtten i stedet er gået til firmaet.

- Hvad er der sket?

- Det er meget enkelt. Den mest ekstreme afart er, at man har indgivet en ansøgning om støtte hos regionen eller kommunen i det øjeblik, der blev foretaget en høreprøve. Men en høreprøve er bare en foreløbig test, og personen behøver ikke nødvendigvis at have fået høreapparatet, men virksomheden har alligevel fået tilskuddet. Ofte får personerne apparatet, og så er alt i den skønneste orden. Men kæden hopper af, når kunden alligevel ikke får høreapparatet, for så skal støtten jo ikke udbetales til virksomheden. Og det er derfor, at forretningsgangen i dag er sådan, at der først bliver søgt om støtte, når apparatet er købt. Og det er sådan, at det skal være, siger han.

Rasmus Bjerregaard (tv.) direktør i Sinitone, som blev kaldt hørebil. Han ejede selskabet sammen med Torben Linnet (th.), der var bestyrelsesformand. De har tidligere beskyldt hinanden for selskabstømning. Foto: Privat.

- Er det dit indtryk, at det er begge de tidligere ejere, som har været inde over dette?

Over mit lig

- Det ved jeg ikke. Det må du ikke spørge mig om.

- I kommer ikke til at have nogen tilknytning til den tidligere ejerkreds?

- Det er helt sikkert, at vi ikke kommer til det. Det bliver over mit lig. Man opdager først omfanget, når man kommer et lag længere ned. Og det er kommet som en overraskelse, hvor dybt det er.

- I har startet med at få ryddet op, vendt tilbage til udgangspunktet og med en mindre overskudsgrad. Er det sådan, at I fortsætter?

Hørebils lokaler i Roskilde. Foto: Kenneth Meyer.

- Ja, vi kører driften så optimalt, som det har kunnet lade sig gøre. Og så få genetableret en forhåbentlig voksende omsætning. Helt klassisk turn around. Men det bliver startet som en betydelig mindre forretning, også fordi vi faktisk betaler vores regninger. Og at medarbejderne får deres løn til tiden. Det har også været vigtigt i forbindelse med rekruttering; at vi er ærlige mennesker, der vil lave en god virksomhed, hvor det også er rart at være, siger han.

- Der er en god forretningsidé, og der er også gode muligheder for at lave en sund og lovlig forretning – det er latterligt at sige – men det er det, vi taler om.

Rasmus Flor Bjerregaard købte blandt andet denne luksusyacht op til konkursen for 12 millioner kroner. Foto: Kenneth Meyer.

Ekstra Bladet har forelagt beskyldningerne for Rasmus Bjerregaard, medejer og adm. direktør af det konkursramte Sinitone, der dog ikke er vendt tilbage på henvendelser.

Krig mellem tidligere ejere

Ifølge tidligere medejer og bestyrelsesformand, Torben Linnet Albrekt, var det Rasmus Bjerregaard, der som direktør håndterede ansøgning om støtte og fakturering den slags sager. I et mailsvar skriver Torben Linnet Albrekt:

'Jeg ved, at efter audiologerne havde været ude ved en klient, så skulle der sidst på dagen laves en dagsrapport. Disse dagsrapporter blev dagligt gennemgået af den adm. direktør og hans personlige assistent (navn udeladt, red.), hvorefter den. adm. direktør genererede i systemet, hvad der skulle ske, eks. udstedelse af en faktura. Dette kan også ses via loggen. Dog fortæller loggen ikke, om der har været et reelt salg eller ej.'

'Du har tidligere bekræftet, at I ikke afholdt bestyrelsesmøder. Hvad lavede du for de 3,2 millioner kroner, du fik i årligt honorar?'

'Jeg lavede fuldtids bestyrelsesarbejde og er desuden den, der byggede og udviklede virksomheden indtil 2021. Rasmus var ikke til stede de første 12+ måneder. Jeg sov på kontoret de første 18 måneder og arbejdede i døgndrift 16 timer om dagen. Herefter gik jeg i gang med at sælge virksomheden for op imod 400 mio. Dkr. Og i den periode, hvor jeg ikke var på kontoret fast, da jeg ikke havde med den daglige drift at gøre.'

