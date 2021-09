Jeppe Handwerk forgyldt af corona

Jeppe Handwerk ejer Copenhagen Medical, der er et af de private selskaber, som har leveret hurtigtests til den danske befolkning. Og ligesom Falck er blevet forgyldt af at sende danskerne igennem tusindvis af tests, er Jeppe Handwerk det samme.

Således er selskabet bag Copenhagen Medical netop kommet med regnskab, og der er solid fremgang. Fra et underskud i 2019 på 400.000 kroner præsterer selskabet i seneste regnskab et overskud på 6,7 millioner kroner. Hovedparten tilskrives coronatests og dermed også hans samlede regnskab i Handwerk Holding, der ender med et overskud på 8,9 millioner kroner. Jeppe Handwerk fortæller, at regnskaberne er påvirket af investeringer:

- Vi har også været meget påvirket af, at vi har haft meget store udgifter til selv at udvikle alting fra bunden. Og så kan man sige: Ja, vi har et fint regnskab, men det har også været en ordentlig mundfuld at gå i gang med. Vi er tilfredse med resultatet, siger han.

Ingen problemer med at tjene penge

- Er du bange for at sætte ord på, at du har tjent penge på corona?

- Vi har satset stort, og derfor kunne vi også have tabt mange penge på corona. Men når vi har gjort en stor forskel, og mine kolleger har været på 24/7 for at få løst det her, så har jeg sagt, og jeg siger det igen: Så har vi ingen problemer med at tjene penge.

- Havde du forberedt dig på i god tid, at dette var et område, som I skulle byde ind på og dermed have værktøjer klar?

- Ja, jeg startede i marts 2020 med at importere tests fra Sydkorea. Så ja, vi havde selvfølgelig forberedt os, ellers kunne vi ikke få det op at stå så hurtigt.

Regnskabet dækker 2020, og derfor er tallene for 2021, hvor covid-19 for alvor tog fat, ikke med. Jeppe Handwerk vil ikke afsløre, hvor meget han har tjent i 2021, men han siger:

Et godt år

- Det ser ud til at blive et godt år, og der har været meget aktivitet i forhold til, hvad vi har været vant til. Men selve prognoserne vil jeg gerne vente med, til vi har aflagt regnskab, siger han.

Antallet af tests af faldet drastisk, og derfor spørger Ekstra Bladet flere gange, hvordan Jeppe Handwerk vil fortsætte den positive vækst.

Han ønsker ikke at komme med noget konkret, men fortæller, at der inden længe vil komme en melding om dette.

