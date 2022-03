Jørgen Mads Clausen afviser Putin-medalje

Den afgående bestyrelsesformand i Danfoss vælger nu aktivt at fordømme krigen i Ukraine over for det officielle Rusland og afslår samtidig at modtage medalje

Egentlig havde termostat-kongen Jørgen Mads Clausen et særdeles varmt venskab med Rusland, men en måned efter, at Rusland invaderede Ukraine, vælger han nu at skrue ned for forholdet til den russiske præsident, Vladimir Putin, og fordømme krigen i Ukraine.

Således blev Danfoss-familiens overhoved i december sidste år tildelt den såkaldte Venskabsorden af Vladimir Putin for 'sit store bidrag til at styrke samarbejdet mellem folkene i Rusland og Danmark' med dertilhørende udbredelse på såvel Danfoss' Facebook-side som selskabets hjemmeside. De russiske udgaver, forstås.

Her delte Jørgen Mads Clausen nyheden med stor glæde:

'Jørgen Clausen lykønsker alle medarbejdere i Danfoss-koncernen i Rusland med denne pris,' klingede det ud på russisk på Danfoss' russiske kommunikationskanaler.

Artiklen fortsætter ...

Sådan så det ud på Danfoss' russiske hjemmeside i december, hvor selskabet stolt præsenterede, at Jørgen Mads Clausen havde modtaget den såkaldte venskabsorden fra Rusland. Nu nægter han at tage imod den grundet krigen i Ukraine. Privatfoto

Men en måned efter at den russiske præsident Vladimir Putin har invaderet nabolandet Ukraine, føler den afgående bestyrelsesformand i Danfoss ikke længere for at svinge medaljen på uniformen, når han eksempelvis skal til bal hos dronningen. Således har han nu meddelt Rusland, at han alligevel ikke tager imod ordenen.

I et brev dateret 22. marts i år, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, lader han den russiske ambassadør forstå, at han afslår at modtage medaljen på grund af krigen i Ukraine. I brevet til ambassadør Vladimir Barbin skriver han, at han i første omgang blev glad og beæret over at have fået denne orden. Men at Danfoss fordømmer den uprovokerede krig i Ukraine, og at krigen gør det umuligt for ham at modtage medaljen.

Han slutter brevet af med, at han inderligt håber, at krigen snart vil stoppe.

Jørgen Mads Clausen stopper i dag som formand for Danfoss' bestyrelse som en del af et generationsskifte. På nuværende tidspunkt ønsker Danfoss ikke at udtale sig omkring deres aktiviteter i Rusland.

Læs også - Putins atomknap: Kun de kan stoppe ham