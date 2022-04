Just Eat-chefer i kæmpe stormvejr: Brugte 110 mio. på skitur

Aktionærerne i Just Eat Takeaway er ikke tilfredse med, at selskabet for nylig inviterede flere tusinde ansatte på skitur i Schweiz

Over 110 millioner kroner.

Sådan lyder prisen på den fælles skitur, som danskstiftede Just Eat Takeaway inviterede omkring 5400 ansatte på i sidste uge - til trods for, at selskabets aktiepris er den laveste i over fem år.

Og skituren, der varede fire dage og blev afholdt i den schweiziske by Arosa, har i den grad båret brænde til bålet hos aktionærerne i selskabet.

Det skriver Bloomberg ifølge Finans.

Derfor skal den administrerende direktør i Just Eat Takeaway, Jitse Groen, torsdag til New York og stå skoleret over for aktionærerne.

Her skal han forsvare blandt andet beslutningen om at afholde den såkaldte 'Snow Fest'.

'Et klart budskab'

Blandt andet det hollandske investeringsselskab Lucerne Capital Management har meddelt, at de ved selskabets næste generalforsamling kommer til at stemme imod at genvælge selskabets økonomichef og repræsentantskab.

Det gør de 'for at sende et klart budskab til bestyrelsen om, at de er skuffede', skriver Bloomberg.

Just Eat fusionerede i 2020 med det hollandske takeaway.com. Det blev stiftet af Jitse Groen, der altså i dag står i spidsen for det samlede selskab ved navn Just Eat Takeaway, skriver Finans.

Siden oktober 2020 er selskabets aktiekurs faldet med cirka 70 procent.