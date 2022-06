Jyske Bank køber Handelsbanken i Danmark

Her får du det seneste overblik over udviklingen for de største danske aktier (Opdateret 16/6 kl. 11.00)

Jyske Bank vandt kampen om svenske Handelsbankens forretning i Danmark. Den har været til salg siden oktober.

Flere banker, herunder Spar Nord og Vestjysk Bank, meldte sig på banen som mulige købere, men det blev altså Jyske Bank, der løb med underskriften.

Mandag har banken udsendt en fondsbørsmeddelelse. Her oplyses det, at man har indgået en aftale om køb af banken.

Aktie banker i vejret

Mandag er kursen på Jyske Bank-aktien steget gevaldigt som følge af nyheden om opkøbet.

Aktien er steget med over ni procent i skrivende stund og er fortsat i en stigende tendens.

Det betyder samtidig, at Jyske Bank-aktien bliver en del af en eksklusiv 'klub' af aktier, der er steget for året. Med dagens stigning er aktien oppe 1,68 procent for året.

Direktør: 'Attraktiv mulighed'

Prisen er den bogførte egenkapital på overtagelsesdagen. I tillæg skal Jyske Bank betale tre milliarder kroner i ekstra goodwillbetaling.

Handlen finansieres ved at trække på Jyske Banks reserver og ved at udstede obligationer. Den er betinget af myndighedernes godkendelse og forventes gennemført i fjerde kvartal i år.

Jyske Banks ordførende direktør, Anders Dam, kalder opkøbet en 'attraktiv mulighed for at styrke vores markedsposition'.

- Ved sammenlægningen kan vi udvikle den samlede forretning yderligere til glæde for vores kunder, skabe nye karrieremuligheder for medarbejdere på tværs af koncernen og skabe værdi for vores aktionærer, siger han i meddelelsen.

Jyske Bank forventer, at overtagelsen kan øge bankens resultat med 10 procent i 2024, når sammenlægningen er fuldført.

Banken regner desuden med, at det kommer til at koste en halv milliard kroner at omstrukturere og integrere Handelsbankens aktiviteter i Jyske Bank.

En af knasterne i handlen har været, at Handelsbanken og Jyske Bank er tilknyttet to forskellige datacentraler. Det er løst ved, at Handelsbanken betaler for at komme ud af sin aftale med BEC (som tidligere hed Bankernes EDB Central).

Handelsbanken har i dag 43 afdelinger i Danmark med i alt 600 ansatte. Banken trådte ind på det danske marked i 1992 og har siden forstærket sin position med opkøb af Midtbank og Lokalbanken.