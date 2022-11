Kåre Schultz stopper i Teva

I fem år har 'Hard-Kåre' siddet på toppen i den store israelske medicinalgigant Teva, men nu stopper han ved udgangen af året. Med til historien hører, at Teva - med Kåre Schultz i spidsen - indgik et forlig på omkring 30 milliarder kroner for deres rolle i opioidkrisen i USA

Kåre Schultz er fortid i Teva.

Det oplyser medicinalmastodonten i en pressemeddelelse.

Samtidig oplyser Teva, at de har udpeget Richard Francis som administrerende direktør. Han overtager tøjlerne fra Kåre Schultz, der stopper 31. december 2022.

- Det har været et stort privilegium at tjene Teva som dets administrerende direktør siden 2017 og at arbejde sammen med vores dedikerede og talentfulde team for at forbedre patienters liv. Vi har positioneret Teva som førende inden for både vores special- og generiske forretninger, har bygget et stærkt finansielt og operationelt fundament og forbedret vores portefølje og pipeline.

- Dette er det rigtige tidspunkt for en overgang, og Richards dokumenterede track record i branchen gør ham til den helt rigtige person til at overtage tøjlerne som Tevas næste administrerende direktør, siger Kåre Schultz i pressemeddelsen.

Milliardforlig

Tiden som topchef i Teva har ikke kun været lutter lagkage for Kåre Schultz. Virksomheden indgik et milliardforlig i USA i en sag, der længe plagede selskabet.

Virksomheden indgik et forlig på 4,25 milliarder dollars - godt og vel 30 milliarder danske kroner - for dets rolle i opiodkrisen og erstatningssager, i forbindelse med at tusindvis af amerikanere blev afhængige af smertestillende opiodmedicin.

Teva har - på trods af forliget - ikke vedkendt sig nogen form skyld, men oplyste i forbindelse med forliget, at de havde interesse i at lægge sagerne bag sig.

Som led i forliget med amerikanske myndigheder indvilgede Teva i at betale tre milliarder dollars kontant, mens de samtidig ville donere medicin for 1,2 milliarder dollars. Udbetalingerne ville ske over 13 år.

Forliget fik Teva-aktien til at eksplodere, da investorerne kunne lægge en sag, der hang som sorte skyer over virksomheden, bag sig.

Hestekur og karteldannelse

Teva er verdens største producent af kopimedicin. I 2015 gennemførte de et kæmpe opkøb af konkurrenten Allergan Generics for 40,5 milliarder dollar, der samtidig gældsatte virksomheden op over begge ører.

Derfor fik Kåre Schultz igangsat en større hestekur, der skulle reducere medcinalmastodontens omkostninger med 19 milliarder over to år.

Blot en måned efter sin tiltrædelse annoncerede han en spareplan, der i første omgang involverede 14.000 fyringer. Det svarede dengang til hver fjerde ansatte.

Udover forliget om opioidkrisen er Teva med Hard-Kåre ved roret blevet beskyldt for karteldannelse. Her gik anklagerne på, at Schultz og Teva i samarbejde med en række andre medicinalvirksomheder i en periode fra 2013 - 2015 ulovligt skulle havde hævet priserne på deres produkter.

Flere af de medsammensvorne virksomheder har bøjet sig støvet og indgået forlig, men Kåre Schultz nægtede at bukke under. Han tog i stedet opgøret mod det amerikanske justitsministerium i en større retssag om prisfusk på medicin.

- Vi gør det, fordi vi mener, at de samlede foreliggende oplysninger stærkt underbygger vores holdning om, at vi ikke har gjort noget ulovligt. At vi ikke har deltaget i nogen form for organiseret karteldannelse i USA, sagde Kåre Schultz dengang til Berlingske.

Smækkede med døren

I 2017 blev Kåre Schultz hentet til Teva efter en fortid som kronprins i Novo Nordisk. Han blev efterfølgende vejet for let og smækkede med døren i selskabets hovedkontor i Bagsværd i skuffelse over at være vraget til stillingen som topchef.

Ud af døren fik han dog et gyldent håndtryk på 41 millioner kroner.

Herefter skiftede han til Lundbeck, hvor han sad i direktørstolen fra 2015 til 2017. Kåre Schultz fik fem år i spidsen for Teva, og ifølge pressemeddelelsen vil den danske topchef nu nyde sit otium.