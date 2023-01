Kæmpe aktiefest: Topøkonom bekymret

Der er tale om intet mindre end en rekordstart på året, når vi ser, hvordan de store europæiske indekser har klaret sig.

Det store europæiske indeks, Euro Stoxx 50, der dækker over 50 selskaber i otte lande, er oppe med over otte procent, mens det tyske DAX-indeks er steget otte procent rent.

Årsagen skyldes i høj grad genåbningen af Kina, der har været lukket ned grundet corona i markant længere tid, end vi har set det i Europa.

Det har åbnet for samhandlen med store europæiske partnere som Tyskland, Polen og Norge, der igen importerer varer i stor stil.

Tror festen slutter

Den uafhængige topøkonom Andreas Steno kalder det i et nyt afsnit af podcasten Milliardærklubben for en regulær fest i Europa.

Han er dog i tvivl om, hvor længe den fest varer ved.

'Hvis Vesten er i recession, hvad er det så for nogle varer, Kina skal sælge? De er ikke et forbrugersamfund, de lever meget mere af at sælge alt muligt bras til os. Hvis ikke vi vil købe det, fordi vi er nervøse for fremtiden og sparer mere op, så er jeg i tvivl om, om ikke gassen går af ballonen', lyder det fra værten.

Vi kan ikke stole på dem

En anden bekymring i forhold til Kinas genåbning er det ekstremt høje smittetal, der i øjeblikket er i landet.

Det vides ikke, om konsekvenserne bliver så store, at landet igen føler sig nødsaget til at lukke ned i de større byer.

Indtil nu er der intet, der tyder på det, men det kan meget vel ske, mener Milliardærklubbens medvært og politisk analytiker, Mikkel Rosenvold.

'Vi aner dybest set ikke, hvor mange kinesere der ligger og dør af corona', siger han og uddyber:

'Det er ikke rigtig noget, vi har tal på, så vi kan ikke sidde - ligesom vi gjorde på tv-avisen for to år siden - hver dag og holde øje med, hvor mange smittede der er. Vi kan simpelthen ikke stole på de tal'.