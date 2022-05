Kæmpe aktion i Oslo: Bankansatte anholdt

Norsk politi har tirsdag morgen anholdt fem personer og sigtet dem for enten grov korruption eller medvirken til grov korruption. To af de anholdte er ansat i banken Nordea.

Det oplyser norsk politi til avisen VG.

Ifølge avisen sker anholdelserne i relation til en sag om lånebedrageri og korruption for over 150 millioner norske kroner. Det svarer til 110 millioner danske kroner.

VG har tirsdag bragt en historie om låneagenter, som kan hjælpe med at få et lån mod betaling.

Ifølge VG har nogle af låneagenter forfalsket låneansøgninger og snydt for at få lån til kunderne, som de ikke burde kunne få.

I Norge må man ikke låne mere end fem gange ens årsløn, og man kan maksimum låne 85 procent af en købssum.

Den norske avis skriver, at nogle af agenterne forfalsker lønsedler eller værdien af ejendele for at kunne øge beløbet, som deres kunder kan låne for i banken.

Ifølge VG har politiet i Oslo tirsdag morgen klokken otte indledt en aktion, der blandt andet betød, at civilklædte betjente har været på Nordeas norske hovedkvarter og foretaget ransagninger.

Politiet har også været på flere privatadresser i forbindelse med sagen.