Kæmpe nedtur for dansk pensionsgigant

Den danske pensionsgigant PFA præsenterer onsdag et halvårsregnskab præget af massivt underskud.

Resultatet før skat endte således på -214 mio. kr. mod 93 mio. kr. i samme periode sidste år, skriver Finans.

Syge- og ulykkesforsikringer gav et underskud på 356 mio. kr. og det forsikringstekniske resultat et underskud på 646 mio. kr., mens selve investeringsafkastet endte med et tab på hele 77,6 mia.

- Vores resultat skal ses i lyset af et historisk set udfordrende finansmarked, udtaler konstitueret topchef i selskabet Mads Kaagaard i en kommentar til regnskabet.

- Med høj inflation samt de fortsatte rentestigninger og den stigende risiko for recession er vi påvirket på tværs af forretningen. Ved udgangen af første halvår ser vi dog fortsat en stabil udvikling i den underliggende drift i PFA, fortsætter han.

PFA har dog slået rekord for samlede indbetalinger for et halvår, oplyser selskabet. De samlede indbetalinger er således på 22,7 mia. kr. for første halvår af 2022 mod 21,3 mia. kr. i første halvår 2021 - en stigning på 1,4 mia. kr.

'Det gør ondt'

Ifølge Euroinvestor skal man tilbage til 2007 for at finde et halvårsresultat med større underskud. Selskabet leverer altså det største millionunderskud i 15 år.

Mads Kaagaard italesætter i kommentaren også det negative investeringsafkast.

- Det har været et meget vanskeligt år afkastmæssigt indtil nu, og det gør ondt at se, at kunderne har negative afkast, siger han.

- Dog kan vi se, at omkring en tredjedel af det tabte afkast siden halvåret er hentet ind i slutningen af august.

Topchefen forudser ikke, at udviklingen vender lige foreløbig:

- Den nuværende udvikling på finansmarkederne gør det ekstra vigtigt at være i tæt dialog med vores kunder, og vi forventer ikke, at udviklingen vender i en positiv retning på den korte bane.

- Når markederne bevæger sig hurtigt op og ned, er det vigtigt at have is i maven og huske på, at pension er langsigtet opsparing, siger han.

PFA Penison er Danmarks største pensionsselskab.

