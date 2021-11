Kæmpe nedtur for YouSee: Antal tv-kunder ryger under under en million

Efter 5,5 år med uafbrudt kundetab har YouSee nu mindre end en million tv-kunder.

Det seneste kvartal er antallet af tv-kunder faldet med 12.000 til 994.000.

Det viser regnskabet fra TDC Group, der er landets største teleselskab.

Koncernen står bag YouSee, Telmore, Fullrate, Hiper, Eesy og netværk inden for mobil, fiber, fastnet og kabel-tv.

Selv om antallet af tv-kunder er faldet, har TDC dog samlet set haft fremgang i resultaterne i tredje kvartal.

Omsætningen er steget 0,3 procent til fire milliarder kroner, hvilket blandt andet skyldes højere omsætning på mobiltelefoni.

Samtidig er driftsoverskuddet steget 0,9 procent til 1,66 milliarder kroner.

Det højere overskud skal ses i sammenhæng med, at TDC det seneste år har skåret sine omkostninger med 8,1 procent.

Faldet i tv-kunder er en tendens, som YouSee og resten af tv-branchen har været ramt af de seneste år.

Det skyldes blandt andet, at forbrugerne i stigende grad vælger streamingtjenester som Netflix og HBO i stedet for traditionelt flow-tv.

Afgående finansdirektør Lasse Pilgaard forklarer, at det seneste kundetab skal ses i sammenhæng med, at YouSee i september varslede prisstigninger på 10 til 40 kroner om måneden for abonnenterne.

- Det følger nogenlunde den udvikling, vi ser i markedet. Vi annoncerede i september prisstigninger for næste år, og det har selvfølgelig haft en påvirkning, men vi er tilfredse med, at det ikke har haft en større effekt, siger han.

Lasse Pilgaard fremhæver, at YouSee sammenlignet med 2019 og 2020 har mistet markant færre tv-kunder i år.

På det seneste har selskabet lanceret både tv og internet på fibernettet hos selskaberne Norlys, Fibia, Energi Fyn og Nord Energi, som samlet når ud til mere end million husstande.

De har ikke tidligere kunnet vælge løsningerne hos YouSee, og nu håber selskabet, at flere vil vælge løsninger hos YouSee, hvilket kan være med til at stabilisere antallet af kunder.

Mens antallet af tv-kunder er gået ned, fremhæver Lasse Pilgaard til gengæld, at der er kommet 24.000 nye tv-kunder.

Lasse Pilgaard vurderer, at muligheden for at kunne benytte det nye 5G-netværk har givet kunder i butikken.

- Vi har opgraderet vores 5G-netværk markant sidste år og er den eneste leverandør af 5G, der har et nationalt netværk.

- Vi kan se, at mere end halvdelen af vores solgte telefoner og abonnementer er 5G, siger han.

Regnskabet fra TDC Group er det sidste nogensinde for koncernen, der 31. december bliver splittet op i to selskaber.

Det er Nuuday, der blandt andet står bag YouSee og Telmore, og TDC Net, som driver netværkene.

Lasse Pilgaard er tilfreds med det sidste regnskab.

- Vi er rigtig tilfredse med resultaterne, hvor vi har en lille smule vækst i omsætningen og samtidig fortsætter med at reducere vores omkostninger, siger han.

De to selskaber vil stadig have samme ejerkreds efter opsplitningen.

Det er de tre danske pensionskasser PFA, PKA og ATP og den australske investeringsbank Macquarie. Konsortiet købte i 2018 TDC for omkring 40 milliarder kroner.