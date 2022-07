Kæmpe skattesmæk til bilgigant: Steg 1.300 kroner om dagen

Så gik den ikke længere.

Mercedes-Benz tjente stort på at udnytte et dansk afgiftshul, der gjorde det muligt at undslippe store dele af registreringsafgiften.

Nu kan de se frem til en stor ekstraregning fra Motorstyrelsen på 96,5 millioner for flere end 900 solgte biler, skriver Finans.

Steg 355.000 på ni måneder

Tricket gik ud på, at Mercedes-Benz importerede biler til Danmark til lave priser og brugte bilen som leasingbil den første periode.

Derefter betalte de kun registreringsafgift af den oprindelige lave importpris, men bilen blev solgt videre til et langt højere beløb.

Det gjorde det muligt at sælge en importeret Mercedes-Benz GLC250 første gang i Danmark for 470.000 kroner, men kun ni måneder senere kunne den sælges videre til 824.900 kroner, har mediet tidligere afsløret.

Det svarer til en værdistigning på mere end 1.300 kroner om dagen.

Solgt for firedobbelte pris

I sidste måned afslørede Hyundai Bilimport i deres årsregnskab, at de skulle betale hele 265 millioner kroner tilbage i manglende afgifter.

Eksempelvis havde selskabet importeret Hyundai Tucson-biler til 91.000 kroner, inklusive en registreringsafgift på 40.697.

Bilerne kunne efter leasingperioden sælges videre til svimlende 400.000 kroner.

Det svarer til, at selskabet kun har betalt godt 10 procent i registreringsafgift på de solgte biler.