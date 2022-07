Kalder ministre i samråd: - Skandaløst

Efter Ekstra Bladet og det undersøgende medie Danwatch har afsløret kritisable arbejdsforhold for medarbejderne under Mærsk i Liberia, bliver erhvervsminister Simon Kollerup og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard nu kaldt i samråd.

Således raser Enhedslistens udviklingsordfører, Christian Juhl, efter han har læst historierne.

- Det er skandaløst og ganske uacceptabelt, at Mærsk som Danmarks største internationale operatør knægter arbejderrettigheder, siger han.

- Danmark har tilsluttet sig en række ILO-konventioner om ansattes vilkår, som danske virksomheder er forpligtede til at følge, men som Mærsk ser stort på i Liberia. Og det på trods af at Mærsk præsterer milliard-overskud på deres aktiviteter kloden rundt.

Kræver forklaring

Derfor vil han nu have en forklaring fra ministrene på området, lader han forstå:

Annonce:

Artiklen fortsætter ...

Christian Juhl, Enhedsliten, kræver forklaring fra to ministre. Arkivfoto: Jens Dresling.

- Jeg vil derfor kalde erhvervsministeren og beskæftigelsesministeren i samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg og bede dem forklare, hvad de vil gøre ved Mærsks brud på internationale konventioner, siger han.

- Jeg vil desuden rejse sagen for OECDs kontaktpunkt i Danmark, som har til opgave at overvåge multinationale selskabers overholdelse af internationale koncerner.

Gennem de seneste dage har Ekstra Bladet og Danwatch beskrevet arbejdsforholdene i Liberia efter en reportagetur til hovedstaden Monrovia.

Klager over cementstøv

I den forbindelse er en lang række af nuværende og tidligere medarbejdere dækkende alt fra truckchauffører til tidligere direktører stået frem og har fortalt om elendige arbejdsforhold. Om en arbejdsdag badet i cementstøv.

Annonce:

Om hvordan der bliver slået hårdt ned på medarbejdere, der forsøger at påpege problemer. Og om hvordan selskabet systematisk snyder medarbejderne for penge.

Risiko for sundhedsskade

Situationen omkring cementstøv på havnen vurderes ligefrem at være sundhedsskadelig:

- Der er risiko for sundhedsskade. Det er der for øjnene og for lungerne på sigt. Det er ikke fra den ene dag til den anden, at man får en lungelidelse. Hvis man går i det dag efter dag, år efter år, så vil der være en risiko for at få en lungelidelse. Måske primært kronisk bronkitis men muligvis også silikose - også kaldet stenlunger, siger Jane Frølund Thomsen, speciallæge i arbejdsmedicin.

Atiklen fortsætter ...

Indgangen til havnen i Monrovia, hovedstad i Liberia. Foto: Anthon Unger.

Også fagforeningen 3F har været ude og kritisere de beskrevne arbejdsforhold:

- Det er rystende at se, at en dansk virksomhed, som opererer i hele verden, tilbyder medarbejdere forhold, som aldrig ville komme på tale i Danmark, siger Karsten Kristensen, næstformand, 3F Transport.

Annonce:

- Heldigvis har vi et velfungerende arbejdstilsyn i Danmark, og dette ville blive stoppet omgående. Det er min vurdering.

Khader raser mod medie: Hader danske virksomheder,

Det er imidlertid ikke alle, der er forargede over Mærsk.

Det tidligere medlem af Radikale Venstre, Ny Alliance, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og nu løsgænger Naser Khader er træt. Ikke af Mærsk, forstås, men af de danske medier, der drister sig til at kritisere danske virksomheder.

Artiklen fortsætter ...

Naser Khader er sur på danske medier. Arkivfoto: Jens Dresling.

Anledningen er, at Ekstra Bladet og det undersøgende medie Danwatch har afdækket, hvordan Mærsk-selskabet APM Terminals har slået hårdt ned på strejkende ansatte i Liberia. Ansatte, der er stået frem og har fortalt, hvordan de har en arbejdsdag badet i cementstøv, og hvordan de systematisk er blevet snydt for betaling. Sidstnævnte bekræftet af regeringsdokumenter.

Men den slags historier hører sig ikke til, lyder det fra den selvudnævnte fortaler for ytringsfrihed i en opdatering på Facebook:

Annonce:

’Verden ville været et bedre sted, hvis alle virksomheder opførte sig som de danske,’ skriver han.

’Træt af danske virksomheder svines til i danske medier.’

’Nu skal det så gå ud over Mærsk - verdens største containerrederi. Det lille medie DanWatch, der hader danske virksomheder, og modtager millioner hvert år fra både Udenrigsministeriet og Kulturministeriet. De har slået sig sammen med Ekstra Bladet og lavet en historie om en virksomhed, som Mærsk ejer i Monrovia. Fatter ikke vores skattekroner skal gå til den slags.’

Så rige er Mærsk-arvingerne