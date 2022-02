Karsten Dybvad stopper som bestyrelsesformand i Danske Bank

Karsten Dybvad genopstiller ikke som formand ved Danske Banks næste generalforsamling.

I stedet indstiller han Martin Blessing som ny formand.

Det skriver Danske Bank i en pressemeddelelse.

Tilslørede skandalesag

I november 2020 kom det frem, at Karsten Dybvad havde en rolle i Danske Banks tilsløring af en større skandalesag.

Danske Bank havde hemmeligholdt, at man ulovligt havde opkrævet gæld fra tusindvis af kunder, og i den forbindelse afslørede en mail, at tilsløringen gik hele vejen til toppen af bankens hierarki.

Mailen afslørede, at bestyrelsesformand Karsten Dybvad selv var blandet ind i at skjule sagen så vidt muligt for offentligheden.

I mailen fra 25. november 2019 lød det fra daværende finansdirektør Jacob Aarup-Andersen, at det var vigtigt for formanden, at banken ikke var 'specifikke på især Debt Collection i vores eksterne kommunikation'.

Får beskyttelse

I sidste uge kom det frem, at Danske Bank betaler for, at Karsten Dybvad bliver beskyttet i sit eget hjem.

I Danske Banks regnskab fremgik det, at man i 2021 havde udgifter på 73.000 kroner til det, der angives som 'home secuity'.

Karsten Dybvad er den eneste i bestyrelsen, der bliver beskyttet i eget hjem på bankens regning, og Danske Bank har de seneste år ikke oplyst tilsvarende sikkerhedsudgifter.

Ny formand indstillet

Martin Blessing, som Karsten Dybvad nu har valgt at indstille til ny formand, har været medlem af bestyrelsen siden 2020 og er formand for bankens risikoudvalg.

- Jeg er meget beæret over at blive indstillet til bestyrelsesformand for Danske Bank. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Karsten Dybvad for hans dedikation til og vellykkede reformation af Danske Bank gennem de seneste tre år samt hans vejledning og samarbejde i bestyrelsen. Hvis jeg bliver valgt, vil jeg sammen med bestyrelsen og i tæt samarbejde med bankens direktion sikre, at Danske Bank fortsætter den positive udvikling. Jeg er glad for, at Karsten fortsat vil være tilgængelig for banken og mig personligt i denne proces, siger Martin Blessing i forbindelse med pressemeddelelsen.