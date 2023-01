Katastrofedag: Samlet C25-indeks i rødt

Samtlige 25 aktier på det danske C25-indeks har iklædt sig røde klæder onsdag formiddag.

Samlet falder indekset i skrivende stund 2,3 procent.

Absolut værst står det til for Netcompany, der er faldet med omtrent 20 procent.

Også Ambu får en bundplacering med et fald på seks procent sammen med Demant, der falder mere end fire procent.

I den bedre ende ligger FLSmidth, der i skrivende stund falder med omkring en halvt procent. Nordea og Ørsted ligger marginalt over med et fald på knap en procent.

Godt-skidt-godt

Vi er netop gået ind i 'skidt'-fasen i den model, investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet kalder 'godt-skidt-godt'-modellen.

Han fortæller, at 2023 er begyndt godt, fordi inflationen er bøjet af og hastigt er på vej ned. Det har også trukket renterne med ned, og det er godt for aktierne.

- Men nu kommer anden fase. Skidt-fasen. Vi kommer ind i en situation, hvor væksten er lav og måske bliver negativ, og når der er lav vækst i makroønomien, så forplanter det sig i en lavere indtjeningsvækst i virksomhederne, siger Per Hansen.

Det er hans vurdering, at aktienedgangen er et forvarsel om, at vi er på vej ind i en generel afmatning i økonomien.

Bliver godt igen

I stedet for at gå i panik, fordi de røde tal gør ondt, råder Per Hansen til, at man fastholder sine investeringer. For der kommer en 'godt'-fase igen.

- Det er helt afgørende, at man forbliver investeret over en meget lang periode.

- Stigninger gør bare mindre godt, end kursfald gør ondt, og det er derfor, det altid skaber mange flere overskrifter, når det går ned, siger Per Hansen.