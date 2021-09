Kender du noget til sagen, eller har du penge til gode? Kontakt journalisten direkte ved at klikke her.

Ferrari, Lamborghini og Aston Martin.

Biler til en værdi af omkring 15 millioner kroner uden moms og afgift - omkring 50 millioner kroner med det hele for de 30 biler - er under hammeren.

De hamrende dyre biler stammer fra konkursboet efter Scanleasing, og de er af konkursboets kurator blevet sat til salg via Forza Leasing.

- Vi er inde for at hjælpe boet med at få solgt bilerne, siger Lasse Frost, ejer og direktør i Forza Leasing.

Konkurs undersøges

- Der er tale om alt fra en Skoda Superb, der vel har en værdi omkring 35.000 kr. uden afgifter til en Aston Martin DBS Superleggera, der ventes at blive solgt for mellem 1,1 og 1,7 millioner kroner uden moms og afgift.

Lasse Frost, direktør og ejer, Forza Leasing, ved siden af den Aston Martin, som er kronjuvelen på auktionen. Foto: Henning Hjorth

Scanleasing gik konkurs i november 2020 efter momssmæk og regnskabsrod, og efterfølgende har Ekstra Bladet kunne fortælle, hvordan der er krav mod den tidligere ejer Peter Larsen for omkring 200 millioner kroner, hvordan der har været mystiske overførsler op til konkursen. Og hvordan kurator i konkursboet går efter Peter Larsens millionvilla, som han nåede at sælge til sin kone inden konkursen. Og i maj kom det frem, at Scanleasings tidligere ledelse efterforskes af Bagmandspolitiet.

Kendisbiler

Mens Scanleasing stadig eksisterede var selskabet kendt for at indgå aftaler med kendte, der reklamerede for bilerne. Blandt andet har Amalie Szigethy og Nicklas Bendtner kørt rundt i biler fra selskabet.

Kendisbiler på millionauktion Se en af bilerne, som kommer på auktion hos Forza Leasing her.

Lasse Frost vil dog ikke ud med, hvem der har ejet bilerne.

- Der er fortrolighed om såvel tidligere ejere som kommende. Men nogle af bilerne har været ejet af kendte, siger han.

Han fortæller, at trods de høje priser er der et forholdsvis stort marked for bilerne, og han forventer at flere af dem formentlig ender som leasingbiler.

- Der vil også være bilhuse, som går ind og køber dem i samarbejde med slutkunder. Vores otte bilhuse sidder med nogle slutkunder, og de byder på bilerne sammen med slutkunden, der får en leasingkontrakt, siger han.

Ferrari 575 Maranello. Foto: Henning Hjorth.

Auktionen har tidligere haft omkring 80 biler til salg fra Scanleasing, og når denne auktion slutter fredag i næste uge, regner Lasse Frost med, at det er slut for denne gang med så dyre biler.

- Det er ikke noget, vi normalt gør os i. Normalt er vores fokus på biler i mellemniveauet.