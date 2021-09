Kina vil forbyde handel med kryptovalutaer

Kina vil forbyde handlen med kryptovalutaer som bitcoin.

Det er landets centralbank, Peoples bank of China, der betegner alle overførsler med kryptovaluta som ulovlige og vil forbyde dem. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Centralbanken skriver i en meddelelse, at handel og spekulation i bitcoin og andre kryptovalutaer de seneste år er blevet meget udbredt, men at det forstyrrer den økonomiske orden.

Ifølge centralbanken bliver kryptovaluta brugt til hvidvask af penge, bedrageri, pyramidespil og andre ulovlige aktiviteter.

Kursen på en bitcoin er efter nyheden faldet med knap seks procent til 42.400 dollar. Faldet skal ses i lyset af, at kursen det seneste år er omtrent firedoblet.

Bitcoin er reelt computerfiler, der opbevares i en 'digital tegnebog' på en harddisk.

Man behøver ikke købe en hel bitcoin, men kan også handle en lille bid - for eksempel en tusindedel.

De kan bruges som betaling, og alle transaktioner registreres anonymt på en offentligt tilgængelig database kaldet blockchain.

Der findes omkring 18,8 millioner bitcoins. Der kan maksimalt blive udviklet 21 millioner styk.

De bliver løbende skabt af avancerede computere, som kræver enorm computerkraft, der på verdensplan kræver enorme mængder energi. Det kaldes mining.

De kinesiske myndigheder har også meldt ud, at man vil sætte en stopper for mining, hvilket skal være med til, at landet nedbringer sin udledning af CO2, skriver finansmediet Bloomberg News.

Flere regioner i Kina har allerede forbudt mining tidligere i år, skriver Reuters. I