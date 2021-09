Kinesisk gigant misser afbetaling - uvished kan vare i ugevis

Den konkurstruede kinesiske ejendomsgigant Evergrande har tilsyneladende ikke betalt et afdrag på et lån, der skulle være faldet torsdag.

Der har været radiotavshed fra selskabet selv, men ifølge nyhedsbureauet Reuters er der udenlandske investorer, som ikke har fået deres penge som aftalt.

Med den missede betaling går Evergrande nu ind i en periode på 30 dage, hvor det skal forsøge at finde en løsning, inden selskabet vil kunne gå konkurs.

Situationen i Evergrande bliver fulgt tæt af økonomer og aktieinvestorer grundet selskabets størrelse, og de vil være i en venteposition de kommende uger.

Det påpeger aktieanalysechef Jacob Pedersen fra Sydbank, der følger situationen i det kinesiske selskab tæt.

- Vi går og venter på, at Evergrande kommer med en officiel melding om, hvordan de kommer videre herfra.

- Som tingene ser ud nu, så har man 30 dage til at finde en løsning, der kan afværge en konkurs. Det er formentlig et kæmpe aftalekompleks, der skal på plads.

- I den forbindelse er det helt store spørgsmål, om og eventuelt hvordan de kinesiske myndigheder vil gå ind i det her, eller om de vil lade selskabet gå under, siger Jacob Pedersen.

Evergrande er Kinas næststørste ejendomsudvikler og kæmper med en samlet gæld til en værdi på omkring 1900 milliarder kroner.

Aktiemarkederne i Europa og USA faldt i begyndelsen af ugen som følge af uroen om Evergrande, men det er vendt de seneste dage.

Det toneangivende danske aktieindeks C25 falder marginalt fredag morgen, men er i denne uge samlet steget 1,9 procent og er kun 1,3 procent fra en rekord.

Det undrer Jacob Pedersen, at situationen ikke bliver taget mere alvorligt.

- Det er et kæmpestort selskab, og vi har før set finansmarkederne groft undervurdere giganters fald. Det er en situation, som kan kaste nogle alvorlige tab af sig.

- Hvis det her ender med et kollaps, der sænker væksten i Kina, så vil det også ramme resten af verden, fordi en stor del af væksten udspringer fra Kina, siger Jacob Pedersen.

Han vurderer det som mest sandsynligt, at de kinesiske myndigheder i en eller anden udstrækning enten vil være med til at redde selskabet eller dække nogle af de tab, som en konkurs vil udløse.

Han peger på, at Den Internationale Valutafond (IMF) onsdag vurderede, at de kinesiske myndigheder har værktøjer til at håndtere situationen.

- Hvis det ender med en ukontrolleret konkurs, hvor banker, investorer, leverandører, kunder og almindelige kinesere bliver klemt af det her, så vil det kunne udløse en nedtur på det kinesiske ejendomsmarked.

- Det kan det sprede ringe i vandet til resten af Kinas økonomi og videre til resten af verden, siger Jacob Pedersen.