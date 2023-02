Kinesisk selskab: Forsvundet direktør samarbejder med myndigheder

Tidligere på måneden oplyste det kinesiske finansselskab China Renaissance, at det ikke kunne få kontakt med dets stifter og topchef, Bao Fan.

To uger efter Bao Fans forsvinden oplyser selskabet søndag, at han samarbejder med de kinesiske myndigheder i en efterforskning. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det fremgår ikke af meddelelsen, om selskabet er kommet i kontakt med sin stifter og frontfigur igen.

Bao Fan blev kendt som en af pengemændene i den fremstormende kinesiske techbranche. Han og hans virksomhed har stået bag, når de største kinesiske techselskaber skulle på børsen eller fusionere.

China Renaissance har hovedkvarter i Hongkong og kontorer i Shanghai, Beijing og New York.

Selskabet har i en meddelelse søndag oplyst, at det 'er blevet opmærksom på, at hr. Bao for nuværende samarbejder med en efterforskning, der udføres af bestemte myndigheder' i Kina, skriver AFP.

- Selskabet vil samarbejde og assistere enhver retmæssig anmodning fra relevante kinesiske myndigheder hvis og når (en sådan måtte komme, red.).

Selskabet har ingen yderligere kommentar, da AFP har spurgt ind til, hvilken efterforskning der er tale om.

- Selskabet vil komme med yderligere meldinger, når og hvis det er passende, lyder det fra en talsperson i selskabet ifølge AFP.

Det er ikke unormalt, at ledende erhvervsfolk i Kina forsvinder eller pludselig kommer i myndighedernes søgelys.

Ifølge britiske BBC har der været flere eksempler de seneste år. I 2015 forsvandt Guo Guangchang, der blev kaldt den kinesiske Warren Buffett, i flere dage.

I 2017 var det den kinesisk-canadiske forretningsmand Xiao Jianhua, der var en af Kinas rigeste, der forsvandt. Han blev sidste år dømt og fængslet for korruption.

Størst opmærksomhed tiltrak det sig måske, da stifteren af konglomeratet Alibaba, Jack Ma, pludselig forsvandt fra offentligheden i slutningen af 2020.

Han havde forinden udtalt kritik af finansmyndighederne i Kina. Han stod også på tærsklen til at børsnotere selskabet Ant Financial, der driver et digitalt betalingssystem.

Selv i China Renaissances egne rækker er topfigurer forsvundet.

BBC citerer et kinesisk erhvervsmedie, Caixin, at en anden af selskabets topfigurer, Cong Lin, blev 'taget' af myndighederne i september - angiveligt for noget relateret til hans arbejde i det statsejede bank ICBC.

Ifølge BBC har China Renaissance ikke kommenteret Cong Lins forsvinden. Han er dog forsvundet fra listen over direktører på selskabets hjemmeside og i dets årsrapport.