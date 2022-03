Køb af skandalehøjhus annulleret

Ved du noget? Skriv til Ekstra Bladets journalist på mr@eb.dk.

Den svenske ejendomsgigant Heimstaden har takket nej tak til at købe det skandaleombruste højhus på Amager kaldet Njals Tårn, som de ellers havde indgået kontrakt med entrenøren Bach Gruppen om.

Det oplyser Heimstaden til Ekstra Bladet.

'Det er korrekt at Heimstaden og Bach Gruppen er blevet enige om at ophæve købet i overensstemmelse med bestemmelser i aftalegrundlaget om forsinkelse.

'Derudover har vi ikke mulighed for at kommentere sagen, men henviser til Bach Gruppen for yderligere spørgsmål,' skriver Christian Dreyer, kommunikationschef i Heimstaden.

Han har ikke ønsket at svare på spørgsmål om, hvorfor der gik så lang tid, fra skandalerne væltede frem, til Heimstaden ønskede at annullere kontrakten, eller hvornår kontrakten blev annulleret.

Den store ejendomsinvestor har ikke ønsket at stille op til interview med Ekstra Bladet om sagen.

En af Danmarks rigeste mænd Finn Bach har i kølvandet på de mange skandaler trukket sig fra en række bestyrelser i koncernen. Foto: Morten Dueholm/Ritzau Scanpix

Parcelhusbeton

Højhuset på knap 90 meter har da heller ikke lydt som det sjoveste at overtage, efter at det er blevet afsløret, hvordan der er brugt underlødig og direkte ulovlig beton til især husets fundament.

Her viste styrkeprøver så lave værdier, at det var under det, der normalt bliver brugt til et parcelhus i et par etager.

Herudover er det også kommet frem, at beton brugt til blandt andet søjler op gennem højhuset også har lavere styrke, end der var godkendt til byggeriet, og Bach Gruppen er blevet pålagt at lave en omfattende forstærkning af fundamentet.

Død direktør

Ifølge ledelsen i Bach Gruppen med en af Danmarks rigeste mænd, Finn Bach, i spidsen, vidste man intet om den ulovlige beton, der blev brugt til et af Danmarks højeste huse.

I stedet blev den ført bag lyset af en nu afdød direktør i Bach Gruppens betonfirma, BG Beton, der havde ansvaret for betonfirmaet på Sjælland, har forklaringen lydt.

Ekstra Bladet har dog kunnet afsløre, at lovbruddene fortsatte på byggepladsen på Amager, længe efter at direktøren var omkommet i en trafikulykke.

Bach Gruppen fortsatte nemlig med at bruge ulovlig beton til to bygninger på den store grund på Amager. Betonen kom fra selskabets værk i Hvidovre, som ikke havde det lovpligtige certifikat, ligesom der også blev brugt genbrugsbeton.

Højhussagen og Bach Gruppen efterforskes af politiet.

Skandaler

Ekstra Bladet har også kunnet afsløre en lang række problemer med selskabets byggerier langt fra København og rækkevidden for den døde betondirektør.

I Viborg er betonkvaliteten i Bach Gruppens nybyggeri på Vilhelm Ehlerts Alle blevet fundet for ringe, og selskabet er også her blevet pålagt at udføre forstærkninger.

Også Bach Gruppens ejendom Møgelparken i Viborg undersøges af kommunen, efter at der blev fundet ildevarslende tegn på kvalitetsproblemer med betonen i p-kælderen.

Prestigebyggeriet Bølgen i Vejle er også kommet under lup, efter at TV 2 kunne afsløre, at byggeriet ikke var opført, som Bach Gruppen havde fået byggetilladelse til.

Sagen har været utroligt bekostelig for Bach Gruppen, der i efteråret afhændede 50.000 kvadratmeter af sin unikke byggegrund på Amager, hvor højhuset ligger i den ene ende.

Hvorvidt Bach Gruppens ønske om at sælge en stor del af grunden skyldes, at højhushandlen gik i vasken, vides ikke.