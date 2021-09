Københavns Kommune giver Nemlig.com-ejer sidste chance

I sidste uge lagde Københavns overborgmester, Lars Weiss (S), op til at afslutte samarbejdet med selskabet Intervare, som bringer dagligvarer ud til ældre og udsatte borgere.

Men mandag aften har kommunen besluttet at give samarbejdet en sidste chance.

Det har kommunens sundheds- og omsorgsudvalg besluttet, fremgår det af en pressemeddelelse.

Intervare, der ejer Nemlig.com, kom fredag med et forslag til en fremtidig model for samarbejdet, hvor virksomheden lægger op til fremover at bruge større transportfirmaer til at stå for at bringe dagligvarerne ud.

Det er den model, som kommunen vil lade Intervare få på plads. Der er sat en frist til 1. november. Hvis det ikke falder på plads, vil kommunen ophæve kontrakten.

Københavns Kommune og Intervare har i de seneste måneder haft en strid, der bunder i betalingen af de chauffører, som leverer maden ud til borgerne. Kommunen mener, at der er tale om underbetaling.

Striden bunder i, at Intervare ifølge Københavns Kommune ikke lever op til en arbejdsklausul, som dikterer, at kommunens leverandører skal aflønne til overenskomstmæssige vilkår.

Intervare har haft udliciteret opgaven til små transportfirmaer, hvor det typisk har været ejeren selv, som har stået for udbringning af varer - og de er ifølge Intervare ikke omfattet af arbejdsklausulen på linje med normale lønmodtagere.

Kommunen har som led i mandagens aftale besluttet at tilbageholde Intervares månedlige betaling på 400.000 kroner op til et samlet beløb på 3,2 millioner kroner. Det vil sige, at Intervare ikke får nogen penge nu og her.

Det skal sikre, at Intervare tilbagebetaler de penge, som kommunen mener, at chaufførerne har til gode.

Derudover har kommunen pålagt Intervare to typer dagbøder på henholdsvis cirka 2400 kroner og 4800 kroner, som vil blive opkrævet, indtil en række forhold er på plads. Herunder at Intervare har sendt dokumentation for chaufførers løn og dokumenteret efterbetalingen til chaufførerne.

Hos Intervare er kommerciel direktør Mikkel Pilemand glad for, at kommunen har valgt at gå videre med det forslag, som virksomheden er kommet med.

- Vi er glade for den positive modtagelse af vores løsningsforslag og ser frem til et fortsat samarbejde med Københavns Kommune. Det ændrer dog ikke ved, at det er vores opfattelse, at arbejdsklausulen ikke er blevet overtrådt.

- En opfattelse som bakkes op af Dansk Erhverv og vores advokatfirma Bech-Bruun. Derfor bør denne bagudrettede tvist afgøres af en domstol, siger Mikkel Pilemand i en skriftlig kommentar.

Intervare har ikke ønsket at gå ind i, hvordan virksomheden konkret ser på dagbøderne og tilbagehold af betaling, som kommunen mandag lagde op til.

Kontrakten mellem Intervare og Københavns Kommune er både indgået med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen.

Socialudvalget skal behandle sagen onsdag.