Københavns Lufthavn får første overskud siden coronaens start

For første gang siden starten af 2020 tjener Københavns Lufthavn penge i et kvartal.

Lufthavnen kommer ud af tredje kvartal med et overskud på 60 millioner kroner.

Det er en forbedring fra et underskud på 176 millioner kroner i samme periode sidste år. Det viser lufthavnens regnskab.

Det er første gang siden første kvartal 2020, at lufthavnen tjener penge målt over et kvartal.

Overskuddet skyldes, at lufthavnen i kvartal har modtaget 120 millioner kroner som en del af statens hjælpepakker.

I juli, august og september var der 3,8 millioner passagerer i lufthavnen. Det er knap det halve af antallet i samme periode i 2019. Det er især rejser ud af Europa, som er på et langt lavere niveau end tidligere.

- Flyrejserne i Europa gjorde comeback denne sommer, båret frem af coronapas, vacciner, lempede restriktioner og den underliggende efterspørgsel efter rejser, siger administrerende direktør Thomas Woldbye i en kommentar til regnskabet.

Lufthavnen har under corona været gennem en stor sparerunde. Omkostninger og investeringer er skåret med omkring to milliarder kroner.

Det har gjort det muligt at tjene penge trods det store fald i antallet af rejsende.

Selv om lufthavnen havde overskud i tredje kvartal, er der udsigt til et underskud på 700-800 millioner kroner før skat for 2021. Efter årets første ni måneder har lufthavnen et minus på 774 millioner kroner.

Det skal ses i lyset af, at der var meget få flyrejser i første halvdel af året, der var præget af rejserestriktioner.

Thomas Woldbye påpeger, at fremtiden synes lysere. Han fremhæver, at rejserestriktionerne i Danmark stort set er fjernet, og at der for nylig er åbnet for rejser til populære destinationer som USA og Thailand.

- USA er et af verdens vigtigste markeder, og før coronakrisen rejste op mod en million amerikanere på ruterne til Danmark.

- For vores hub er det afgørende at få gang i transfertrafikken, så rejsende fra eksempelvis Norden, Baltikum og Nordeuropa flyver via København for at komme til Nordamerika og Asien, siger Thomas Woldbye.