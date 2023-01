Københavns Lufthavn vil tillade elektronik i håndbagagen gennem kontrol

Passagerer, der rejser gennem Københavns Lufthavn, kan i fremtiden få mulighed for at lade elektronik og væsker blive i håndbagagen, når de skal igennem sikkerhedskontrollen.

Det oplyser Københavns Lufthavn til Berlingske, efter at lufthavnen i en periode har været i gang med at afprøve et nyt system med 3D-scannere.

- Ambitionen er, at man bare lægger sin taske med det hele i, beholder sin jakke på og går igennem en scanner, hvor man ikke skal stoppe.

- Det lyder super nemt, men det er vanvittig kompliceret, fordi der stadig er en række tekniske udfordringer, siger Johnnie Müller, der er direktør for sikkerheden i lufthavnen, til Berlingske.

Med de nye systemer vil det også blive muligt at beholde sko, ure og bælter på, når passagererne skal kontrolleres inden flyrejsen.

Københavns Lufthavn er i øjeblikket i gang med at teste de nye systemer.

Fra 2024 forventes en del af passagererne at kunne benytte de nye og hurtigere gennemgange.

Hele systemet ventes at være klar fra 2026.

Systemet, som Københavns Lufthavn udvikler, bygger på erfaring fra andre lande.

Med den nye teknologi kan genstande ikke skygge for hinanden. For personalet kan dreje billedet på skærmen rundt og se det fra andre vinkler.

De kan også tage en enkelt genstand separat ud på skærmen og vende og dreje den, skriver Berlingske.

Københavns Lufthavn er ellers i dag en af de mest effektive til at få passagerer hurtigt igennem sikkerhedskontrollen.

Ifølge Berlingske går 200 rejsende i timen i gennemsnit gennem et såkaldt sikkerhedsspor. Med det nye system vil mellem 300 og 350 passagerer komme igennem det i timen.

Ud over 3D-scannere afprøver lufthavnen også en række andre tiltag, der skal forbedre sikkerhedskontrollen.

Det drejer sig om nye scannere af sko og metaldetektorer. Det vil gøre det muligt for passagerer at beholde sko, støvler, ure og bælter på.

De mange nye tiltag vil også betyde, at der bliver behov for færre bakker, som de rejsende skal pakke deres håndbagage i.

I dag bruger en passager i gennemsnit 3,5 bakker. Lufthavnen forventer, at tallet vil falde til 1,5.