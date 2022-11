Kørselsfradraget stiger yderligere i 2023

Kørselsfradraget og befordringsgodtgørelsen stiger igen i 2023.

Det har Skatterådet tirsdag besluttet, oplyser Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

I 2022 blev satsen ekstraordinært ændret i april, så satsen på kørsel mellem 25 og 120 kilometer lå på 2,16 kroner pr kilometer.

Satsen stiger med tre øre til 2,19 kroner i 2023.

Kørsel på over 120 kilometer blev ligeledes ændret i april. Der stiger satsen med to øre fra 1,08 kroner til 1,10 kroner.

- Tilbage i april 2022 regulerede vi i Skatterådet ekstraordinært satserne på grund af uforudsete stigninger af benzinpriserne, og nu hæver vi igen satserne for 2023, siger formand for Skatterådet Jane Bolander i pressemeddelelsen.

- Årsagen til, at satserne stiger, er, at vi skønner, at benzinpriserne vil stige yderligere, samt en forventning om, at udgifter ved at holde bil vil stige.

Skatterådet har i beregningen for satser i 2023 taget udgangspunkt i, at benzinpriserne ligger på 15,87 kroner per liter.

Derudover er der i beregningerne givet et skøn over omkostninger til bilers vedligeholdelse. Det dækker blandt andet over udgifter til service, udskiftning af sliddele, afbalancering af dæk og supplerende rustbehandling.

Skattestyrelsen oplyser samtidig, at reglerne for kørselsfradraget er uændrede.

Det betyder, at der fortsat ikke er fradrag for de første 24 kilometer mellem hjem og arbejde uanset transportmiddel.

I forhold til befordringsgodtgørelsen for kørsel i egen bil vil satsen for de første 20.000 kilometer stige fra 3,70 kroner per kilometer til 3,73 kroner.

Ved kørsel over 20.000 kilometer stiger satsen fra 2,17 kroner til 2,19 kroner per kilometer.

Hvert år får cirka 1,2 millioner danskere fradrag for transport mellem hjem og arbejdspladsen eller får godtgjort erhvervsmæssig kørsel i egen bil.