Konkurs med millionkrav: Her er direktøren

Mindre investorer mener at have mindst 200 millioner kroner til gode hos konkursramt direktør, lyder det fra kurator

Martin Storm Rasmussen var indtil for nylig direktør i en lang række selskaber, heriblandt det skandaleramte energiselskab Fauna Energi. Men mandag var det slut.

Her blev blandt andet han og hans holdingselskab MSAC Holding erklæret konkurs af Sø- og Handelsretten.

Samtidig blev manden med bopæl i Nordsjælland fjernet fra direktionen i 12 selskaber.

To kuratorer fandt forholdene så graverende, at de kontaktede politiet, der kom og hentede Martin Storm Rasmussen med det samme, fremgår det af en redegørelse til selskabets kreditorer.

'Efter at have gennemgået konkursboets aktiver og passiver fandt kuratellet anledning til, henset til de konstaterede mulige strafferetlige forhold, at rette henvendelse til Københavns Politi, der herefter indfandt sig og afhentede skyldneren,' lyder det i en kuratorredegørelse.

Mindre investorer

Kravene fra kreditorerne beløber sig på nuværende tidspunkt til mindst 200 millioner kroner, fortæller advokat Preben Jakobsen fra Gorrissen Federspiel, der er boets anden kurator.

- Vi har fået krav for mellem 200-250 millioner kroner fordelt på 30-40 mindre kreditorer, der har lånt Martin Storm Rasmussen eller nogen af hans selskaber penge. Men når der skulle afdrages på lånene, kom der ikke de afdrag, der skulle, siger han.

Det lyder, som om der er tale om et pyramidespil?

- Det er i hvert fald noget, der skal undersøges, men det er for tidligt at sige noget om, siger Preben Jakobsen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er Martin Storm Rasmussen på fri fod, men det er uvist, hvorvidt han er blevet sigtet for noget. Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra den nu tidligere direktør, men han er ikke vendt tilbage.

Millionbeløb

Boets anden kurator, Peter Wedel Ranch Krarup fra advokatfirmaet Mazanti-Andersen, kalder det en usædvanlig sag.

- Det er ikke hver dag, man sidder med en sag, hvor der mangler et tre-cifret millionbeløb, og hvor man er nødsaget til at kontakte politiet på det første møde. Vi er nu ved at undersøge pengestrømmene gennem selskaberne nærmere for at kortlægge, hvad der præcis er foregået, siger han.

Han ønsker på nuværende tidspunkt ikke at kommentere nærmere, hvilke mulige lovovertrædelser som gav kuratorerne anledning til at kontakte politiet af hensyn til efterforskningen.

Ejendomme

Det er uvist, hvor mange af kreditorernes krav, der vil kunne dækkes, men nogle af Martin Storm Rasmussens konkursramte selskaber ejer ejendomme, ligesom der også ejes nogle biler, fortæller Preben Jakobsen.

Et af Martin Rasmussens selskaber ses for eksempel at eje en ejendom i Charlottenlund. Desuden er der også mulighed for, at nogen af de selskaber, der ejes af Martin Storm Rasmussens holdingselskaber, vil kunne sælges.

Dog fremgår det af Fauna Energis hjemmeside, at alle dets kunder kort inden konkursen blev overdraget til energiselskabet Velkommen, hvilket unægteligt må have forringe dets værdi.

Udskældt selskab

Forbrugerombudsmanden har flere gange politianmeldt energiselskabet Fauna Energi, der tidligere hed Norström for vildledning af kunder og ulovligt telefonsalg. At dømme ud fra Fauna Energis Trustpilot-side, har kundetilfredsheden heller ikke just været i top.

2,2 stjerner lyder de samlede anmeldelser på ved Trustpilot.